Дарья Пынзарь рассказала о пластике лица, но подписчики не видят изменений: звезду «Дома-2» заподозрили в обмане

Месяц назад Дарья Пынзарь честно заявила, что собирается обратиться к пластическому хирургу, чтобы сделать операцию на лице. Звезда «Дома-2» давно мечтала избавиться от брылей и второго подбородка.В отличие от многих своих подруг со скандальной телестройки, Даша не стала скрывать, что ей предстоит лечь в клинику. Наоборот, 33-летняя блогерша подробно рассказала у себя на странице, к какому доктору она обратилась, и как будет проходить операция.instagram.com/darya_pinzar86Ради красоты Дарья готова на всё: девушку даже не смущала повязка, которую ей пришлось носить после пластики.instagram.com/darya_pinzar86Даша появлялась в общественных местах с замотанной головой, ничуть не переживая из-за смешков в сети — хейтеры не упустили случая поглумиться над экс-участницей реалити-шоу, называя её «мадам Луковичка» и Чиполлино.instagram.com/darya_pinzar86Операция Дарьи Пынзарь вызвала сомнения у пользователей сетиПластические операции звёзд — благодатная тема для интернет-обсуждений. Пользователи с интересом изучают, как выглядели знаменитости до и после пластики.Когда Дарья Пынзарь сняла повязку и показала результат своего преображения, фолловеры были несколько разочарованы — не все сумели рассмотреть какие-либо серьёзные изменения в её внешности.instagram.com/darya_pinzar86Интернет-пользователи подозревают, что звезда телешоу заключила с пластическим хирургом договор на рекламу, однако никакой операции не делала. Участники «Дома-2» активно зарабатывают в Instagram при помощи рекламы. Большая аудитория обеспечивает регулярные заказы и немалую прибыль, так что иногда звёзды готовы даже пойти на хитрости ради заработка.instagram.com/darya_pinzar86Инстаграмщики делятся своими предположениями о пластике Дарьи Пынзарь:snegir.kseniya.tatuazh все что сейчас- результат от косметолога, но никак не от хирурга! где гипер коррекция хотя бы 1й месяц? ее нет! а значит какой смысл операции? ее не было, был косметолог. galina.lobanova82 Блин,я ни чего одна не вижу??? pimenovnap Ничего она не делала !!!!!! Это реклама! anna_voloshyna Мне кажется что там больше фотошопа и фильтров чем реального результата gordienko7721 Даш, а что вы делали с подбородком, вроде ничего не изменилось? imperija.elit @gordienko7721 согласна! Брыли ее как висели, так и весят..и второй подбородок. sugar1000000 Даша почему лицо что без что с операцией выглядит одинаково????Редкое фото Алины Кабаевой и Розы Сябитовой стало поводом для скандала: фолловеры упрекнули сваху в лестиЕсли посчитать всех детей Алины Кабаевой, которые родились у спортсменки по информации всевозможных инсайдеров, то наберётся, пожалуй, полдюжины детишек. Тем не менее тема личной жизни Алины Кабаевой, как оказалось, не перестаёт волновать умы сограждан: стоило только просочиться новым слухам, как всё медиа-пространство активно обсуждает пополнение в семье гимнастки. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen