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Как сегодня выглядит Владимир Кузьмин: фолловеры обсуждают новое фото звезды 80-х

Andre
Как сегодня выглядит Владимир Кузьмин: фолловеры обсуждают новое фото звезды 80-х
Каким бы талантливым не был Владимир Кузьмин, вряд ли музыканту удалось сделать такую головокружительную карьеру, если бы не встреча с Аллой Борисовной. Любовный роман перерос в творческий союз, и вскоре уже вся огромная страна пела легендарный хит «Две звезды».

youtube.com

Прошло несколько десятков лет, но имя Владимира Кузьмина и сегодня многие вспоминают в контексте с именем Аллы Пугачёвой, хотя после Примадонны у музыканта было несколько браков и множество романов.

Сегодня 63-летний рокер продолжает давать концерты, активно гастролируя. Владимир Кузьмин успешно осваивает премудрости соцсетей. Хоть и не часто, но время от времени артист радует преданных поклонников эксклюзивными кадрами в своём блоге в Instagram.

instagram.com/v.kuzmin_official

Постаревший Владимир Кузьмин спровоцировал скандал своим внешним видом

Большинство подписчиков Владимира Кузьмина — его преданные поклонники. Обычно под публикациями рокера фолловеры оставляют восхищённые комментарии и комплименты. 

instagram.com/v.kuzmin_official

Но сегодняшнее фото несколько смутило кое-кого из интернет-пользователей. На снимке в Инстаграм Владимир Кузьмин запечатлён со взъерошенными волосами. Правда, причёска певца мало напоминает укладку из далёкого 1986 года, скорее сегодняшний образ Кузьмина больше похож на портрет только что вставшего с постели дедушки после праздничной вечеринки в молодёжном клубе. 

instagram.com/v.kuzmin_official

Артиста тут же раскритиковали за неопрятный внешний вид:

oxanaschmidt2017 Ну весь помятый 😀 monika__mak Да уберите уже эту чепушню на голове . gapusia777 Домовёнок Кузька berezniakovaalla Что с причёской не получилось?

Однако армия фанатов тут же встала на защиту своего кумира:

boris_zhukoff @monika__mak чепушню ты у себя убирай, а ему всё можно😉 spivliudmila @monika__mak Ты чего сюда зашла, оскорблять,проходи мимо.👎

В то же время нашлись пользователи, которые сообщили о том, что в последнее время Владимир Кузьмин выглядит на сцене не лучшим образом:

_sweet_nadi_ я была на его концерте в Красноярске, он вышел еле живой, язык заплетался, в очках… ageenko.universal я видела, когда Владимир не мог штекер в гитару воткнуть) но меня поразило, как негативно люди отреагировали. Я, понимаю, вы заплатили, хотели увидеть концерт. А вы не подумали, вдруг у него что-то произошло... 

Как вы считаете, на сколько лет выглядит сегодня Владимир Кузьмин?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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