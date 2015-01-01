Как сегодня выглядит Владимир Кузьмин: фолловеры обсуждают новое фото звезды 80-х

Каким бы талантливым не был Владимир Кузьмин, вряд ли музыканту удалось сделать такую головокружительную карьеру, если бы не встреча с Аллой Борисовной. Любовный роман перерос в творческий союз, и вскоре уже вся огромная страна пела легендарный хит «Две звезды».youtube.comПрошло несколько десятков лет, но имя Владимира Кузьмина и сегодня многие вспоминают в контексте с именем Аллы Пугачёвой, хотя после Примадонны у музыканта было несколько браков и множество романов.Сегодня 63-летний рокер продолжает давать концерты, активно гастролируя. Владимир Кузьмин успешно осваивает премудрости соцсетей. Хоть и не часто, но время от времени артист радует преданных поклонников эксклюзивными кадрами в своём блоге в Instagram.instagram.com/v.kuzmin_officialПостаревший Владимир Кузьмин спровоцировал скандал своим внешним видомБольшинство подписчиков Владимира Кузьмина — его преданные поклонники. Обычно под публикациями рокера фолловеры оставляют восхищённые комментарии и комплименты.instagram.com/v.kuzmin_officialНо сегодняшнее фото несколько смутило кое-кого из интернет-пользователей. На снимке в Инстаграм Владимир Кузьмин запечатлён со взъерошенными волосами. Правда, причёска певца мало напоминает укладку из далёкого 1986 года, скорее сегодняшний образ Кузьмина больше похож на портрет только что вставшего с постели дедушки после праздничной вечеринки в молодёжном клубе.instagram.com/v.kuzmin_officialАртиста тут же раскритиковали за неопрятный внешний вид:oxanaschmidt2017 Ну весь помятый 😀 monika__mak Да уберите уже эту чепушню на голове . gapusia777 Домовёнок Кузька berezniakovaalla Что с причёской не получилось?Однако армия фанатов тут же встала на защиту своего кумира:boris_zhukoff @monika__mak чепушню ты у себя убирай, а ему всё можно😉 spivliudmila @monika__mak Ты чего сюда зашла, оскорблять,проходи мимо.👎В то же время нашлись пользователи, которые сообщили о том, что в последнее время Владимир Кузьмин выглядит на сцене не лучшим образом:_sweet_nadi_ я была на его концерте в Красноярске, он вышел еле живой, язык заплетался, в очках… ageenko.universal я видела, когда Владимир не мог штекер в гитару воткнуть) но меня поразило, как негативно люди отреагировали. Я, понимаю, вы заплатили, хотели увидеть концерт. А вы не подумали, вдруг у него что-то произошло...Как вы считаете, на сколько лет выглядит сегодня Владимир Кузьмин?Таисия Повалий помолодела, сменив имидж, и стала похожа на Полину Гагарину54-летняя артистка всегда выглядит эффектно. Повалий не участвует в популярных среди коллег флешмобах, когда звёзды размещают в соцсетях фото без макияжа. Таисия Повалий старается быть всегда во всеоружии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen