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Игровой автомат Barbary Coast («Пиратский остров»)

Elena
Игровой автомат Barbary Coast

Фирма «Бетсофт» известна тем, что регулярно создает высококачественные слоты с повышенным процентом возврата и необычными бонус-играми. Одной из ее разработок считается игровой автомат «Пиратский остров», в который можно играть на сайте club-vulcan-casino.net/barbary-coast/.

Правила слота, характеристики


Стилистика «Пиратского острова» придется по вкусу пользователям, которые любят приключенческую тематику. Запустив слот, игрок оказывается на борту корабля, плывущего под пиратским флагом. Игроку вместе с командой корабля предстоит начать долгое плавание, чтобы найти сокровища, преодолев все препятствия.

Новички могут изучить правила игрового автомата, выбрав игру в демонстрационном режиме. Кроме того, предусмотрен бездепозитный бонус за создание аккаунта на сайте. Игровой автомат располагает повышенным процентом отдачи, потому в него вполне можно играть на настоящие деньги. Однако данный вариант лучше выбирать тем, кто серьезно играет в слоты и знает все нюансы гемблинга.

Чтобы получить выигрышные комбинации, необходимо крутить 5 барабанов. Активация вращений осуществляется посредством клавиш панели управления. Кроме того, есть клавиши, которые позволяют менять количество игровых линий и размер ставки. Всего в игровом автомате предусмотрено 30 линий. Чем большее количество линий активировано, тем выше вероятность получения призовых комбинаций.

Минимально возможная ставка на одну линию – 1 кредит. Максимум можно поставить 200 кредитов. Предусмотрен джекпот, размер которого составляет 7.5 тыс. кредитов. Получать выигрышные сочетания помогают особые изображения. Узнать, какой выигрыш принесет определенная комбинация, возможно в таблице выплат.

Символика


В «Пиратском острове» применяются следующие символы:
  • капитан;
  • моряк;
  • красивая женщина;
  • попугай;
  • пушка;
  • бочонок с выпивкой.

Ключевой персонаж игрового автомата – капитан Бенджамин Сойер. Появившись на экране, он активирует игру Click Me. В ней за 2 клика пользователь может выиграть неплохую сумму. Попугай служит скаттерным символом, который запускает фриспины. Изображение пушки выступает здесь в качестве вайлд символа.

Слот располагает отличной трехмерной графикой, простым геймплеем, атмосферным звуком и честным генератором случайных чисел. Большое количество бонусных символов дает возможность игроку регулярно выигрывать здесь хорошие суммы.
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