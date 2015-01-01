Максим Виторган не смог простить Ксению Собчак: обманутый муж высказался в блоге супруги

Расставание Максима Виторгана и Ксении Собчак вполне может стать главным разводом 2019 года. Давно шоу-тусовка не видела таких страстей — с изменами, преследованиями и мордобоем…Казалось, Ксюша попыталась расставить все точки над i, побывав на ток-шоу Леры Кудрявцевой и публично появившись в обществе с новым предметом своей страсти. Супруги пытаются изображать добрые отношения ради общего сына, однако, похоже, Максиму Виторгану не удаётся надёжно спрятать свои эмоции.instagram.com/mvitorganКомментарий Виторгана в Инстаграм Собчак вызвал бурные споры в сетиВремя от времени Ксения Собчак, поддерживая имидж светской интеллектуалки, оставляет у себя в блоге пространные посты о смысле жизни. Телеведущая призывает подписчиков подключится к рассуждениям на какую-либо социально-философскую тему.instagram.com/xenia_sobchakВот и сегодня Ксения Анатольевна решила порассуждать о добродетели. Возлюбленная Константина Богомолова считает, что добрый человек не может сделать больно другому осознанно, а месть — удел злых.Брошенный муж Ксении Собчак по-прежнему подписан на её Инстаграм, поэтому все рассуждения супруги появляются в новостной ленте актёра. Мимо сегодняшних рассуждений Виторган не сумел спокойно пройти — видимо, пост об умышленной подлости задел Макса за живое. Комментируя философствование Собчак, Виторган, в свойственной ему ироничной манере, намекнул на талант Ксении выкручиваться из любых ситуаций.instagram.com/xenia_sobchakПассаж Виторгана в адрес изменницы-жены вызвал бурные обсуждения интернет-пользователей. Часть комментаторов считает, что актёр ведёт себя недостойно, пытаясь лишний раз упрекнуть экс-возлюбленную в отношениях на стороне. Другая часть фолловеров поддерживают обманутого мужа, считая, что новый избранник светской львицы проигрывает ему по всем параметрам:iriso444ka Виторгаша как баба обиженая..ну разошлись и разошлись- подняла голову и пошла дальше😁 кого не бросали? leleychik Нравится мне Виторган. Конечно, сердцу не прикажешь, но богомолова с ним вообще не сравнить. privetyatanya Блин, ему самому не стыдно такое писать? Понимаю теперь, почему КсеньАнатольевна так с ним. Не мужик, а тряпка. nastyfairyyy Так а чего он хотел от этой хабалки?В доброте её никогда нельзя было заподозрить.Стоит ли ему унижаться перед стервозой? ab_fr_1 Виторгашу хочется обнять и приголубить 😘 tairsum Фу бесит этот Виторган. Три жены от него ускакали,потому что он как бабаА вы, друзья, следите за жизнью «бывших» в соцсетях?Алёна Водонаева разводится: почему разрушился брак звезды «Дома-2» и популярного ди-джеяОхлаждение в отношениях произошло в начале года: последние совместные фото появлялись в блоге Алёны в январе. При этом по настроению Водонаевой нельзя было сразу определить, что её семейная жизнь очередной раз терпит крах. Экс-звезда «Дома-2» продолжала посещать всевозможные мероприятия, давала скандальные интервью и заканчивала работу над своей книгой «Голая». Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen