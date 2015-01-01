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Яна Рудковская сняла клип, но подписчики посмеялись над хвастовством бизнес-леди

Andre
Яна Рудковская сняла клип, но подписчики посмеялись над хвастовством бизнес-леди
Мало кто сегодня вспомнит о скандале в продюсерском центре Константина Меладзе, который произошёл пару лет назад. Тогда композитор расстался с одним из солистов группы MBAND Владиславом Раммом. По слухам, которые сопровождали конфликт певца и продюсера, молодой человек заразился «звёздной болезнью» и перестал прислушиваться к советам Меладзе, из-за чего и был уволен с формулировкой «профнепригодность». 

instagram.com/vladislav_ramm

Рамм поспешил заявить о начале сольной карьеры, однако артист по условиям контракта не мог уйти в «свободное плавание» без согласия продюсерского центра. В скандал вмешалась Яна Рудковская: сын бизнес-леди Николай захотел создать с Раммом группу, так что для развития музыкальной карьеры собственного ребёнка Яна сумела договориться с Константином Меладзе.

instagram.com/n_baturin

Рудковскую высмеяли за неудачную раскрутку Влада Рамма

В отличие от Билана, которого Яна Рудковская заполучила у Айзеншписа уже раскрученной звездой, Влад Рамм был известен лишь в узких кругах фанаток бой-бэнда Константина Меладзе. Уверовав в свой продюсерский талант и чутьё, Рудковская, судя по всему, думала, что и Рамм окажется успешным проектом. Однако бизнес-леди просчиталась: ни проект Коли Батурина, ни сольное творчество Влада Рамма не впечатлили широкую зрительскую аудиторию.

Сегодня Яна Рудковская решила продвигать своего протеже с помощью странички в Instagram. Светская львица опубликовала в блоге анонс нового клипа Влада, заявив, что лично занималась съёмкой.

instagram.com/rudkovskayaofficial

Подписчики Яны Рудковской были удивлены — среди многочисленных талантов бизнесменши никто не слышал о том, что она имеет отношение к режиссуре. В комментариях посмеялись над хвастовством Рудковской, отметив, что клип её подопечного оказался неудачным:

sandrabutsch А как ты снимала просто интересно? с видео камерой ходила возле него? А то каждый раз говоришь я снимала, я снимала.... kristina_mirs Ты снимала, ага. Ну как можно быть такой хвастливой shelcalifornia К сожалению клип не удался :( nozalyuts Мне ни песня ни клип не понравились:( 🤷♀️ dorofeev_dom555 Янчик , песня 💩💩💩 без обид)😂 mironova.evj Что-то этого "молодого" артиста вы уже несколько лет просите запомнить и все как-то не запоминающаяся он делами своими.

А что вы скажете о клипе, снятом Яной Рудковской? ))

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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