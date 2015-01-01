Кто по гороскопу ангелы: Знаки зодиака со светлой душой

Zorro4/ PixabayВ каждом знаке зодиака можно разглядеть темные и светлые стороны. Проявляется они совершенно по-разному в зависимости от ситуации. И все же с точки зрения астрологии можно предположить, что несколько представителей зодиакального круга получают врожденную склонность к добру. Окружающие часто подчеркивают их душевную чистоту, добродетели и сравнивают с Божьими посланниками.Знаки зодиака с ангельской душойВесов можно сравнить с ангельскими существами за их стремление всюду нести благо. Например, они никогда не будут подначивать другого человека совершить опрометчивый поступок. Наоборот, постараются переубедить глупца и воззвать к его голосу разума.Нередко Весы выступают в роли миротворцев, когда нужно погасить конфликт и успокоить враждующие стороны. Они находят в себе силы противостоять деструктивным эмоциям и помогают окружающим обрести внутреннюю гармонию.Представители этого знака по-настоящему переживают за своих близких, искренне интересуются их делами, умеют сопереживать и оказывать моральную поддержку. К сожалению, в ответ они не всегда получают такое же участливость по отношению к себе. Но Весы практически никогда не жалуются на свою судьбу. Они смиренно принимают все тяготы, укрепляясь духовно и нравственно.Рак от природы наделен мощнейшим целительским потенциалом, что, в сочетании с присущими ему добродетелями, позволяет говорить о нем как об обладателе ангельской души. В первую очередь стоит отметить умение сопереживать, милосердие и сострадание. Иногда водный знак даже слишком близко к сердцу принимает проблемы, которые его мало касаются. Нередко имеет место занятие благотворительностью, но об этом мало кто знает, ведь сам Рак не считает нужным рассказывать о своих благих деяниях.У людей, находящихся под влиянием этого созвездия, очень силен голос совести. Идти наперекор ему они боятся, потому что понимают, насколько губительное действие на них окажет комплекс вины. А если учесть ориентацию Раков на морально-нравственные ценности, можно сделать вывод об исключительной чистоте их души.Дева хоть и является знаком, связанным с материальным достатком, но тоже оказывается в списке потенциальных ангелов. Ее появление здесь объясняется широтой души, отзывчивостью и искренностью. У этих представителей земной стихии по-настоящему большое сердце. Они способны простить обидчика, могут проявить великодушие и дать оступившемуся человеку шанс на исправление.Стоит также отметить стремлением к справедливости, честностью и порядочность, которыми обладают все типичные Девы. Ничто не может заставить их поступиться своими принципами и переметнуться на темную сторону. Им хватает мудрости, чтобы добиваться своих целей, сохраняя чувство собственного достоинства и человеческий облик.Jills/ PixabayСтрелец по натуре больше всего похож на Серафима. Этот огненный ангел одним своим присутствием разгоняет посланников тьмы и выполняет пророческую миссию. Нечто подобное наблюдается и за людьми, рожденными в период правления этого знака. Они обладают качествами, которые нужны, чтобы вести за собой людей.У Стрельцов невероятно притягательная энергетика, харизма и способность воодушевлять других. Свой дар представители этого созвездия используют во благо, помогая страждущим обрести уверенность в себе, избавиться от комплексов и справиться с угнетенным состоянием. Уже одно их появление заставляет отступить черные мысли и обращает вспять внутренних демонов.В мире астрологии Рыбы завоевали неоднозначную репутацию. Во всем виновата их двойственность. Но если рассматривать это созвездие с точки зрения склонности к добру или злу, можно смело утверждать победу светлой стороны над темной.В Рыбах сочетается гуманизм, чувствительность, душевность и, что еще важнее, способность к самопожертвованию. Остальные представители зодиакального круга сначала хорошо подумают, стоит ли игра свеч, постараются обойтись без ущерба для себя. И только водный знак проявит героизм без колебаний, когда речь идет о помощи близкому человеку. Подобно ангелу он появляется в самый ответственный момент и спасает ситуацию, хотя на него никто особо не рассчитывал.

Источник: www.allwomens.ru/zen