в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
9
0
Нравится0

Кто по гороскопу ангелы: Знаки зодиака со светлой душой

Andre
Кто по гороскопу ангелы: Знаки зодиака со светлой душой
Zorro4/ Pixabay

В каждом знаке зодиака можно разглядеть темные и светлые стороны. Проявляется они совершенно по-разному в зависимости от ситуации. И все же с точки зрения астрологии можно предположить, что несколько представителей зодиакального круга получают врожденную склонность к добру. Окружающие часто подчеркивают их душевную чистоту, добродетели и сравнивают с Божьими посланниками.

Знаки зодиака с ангельской душой

Весов можно сравнить с ангельскими существами за их стремление всюду нести благо. Например, они никогда не будут подначивать другого человека совершить опрометчивый поступок. Наоборот, постараются переубедить глупца и воззвать к его голосу разума.

Нередко Весы выступают в роли миротворцев, когда нужно погасить конфликт и успокоить враждующие стороны. Они находят в себе силы противостоять деструктивным эмоциям и помогают окружающим обрести внутреннюю гармонию.

Представители этого знака по-настоящему переживают за своих близких, искренне интересуются их делами, умеют сопереживать и оказывать моральную поддержку. К сожалению, в ответ они не всегда получают такое же участливость по отношению к себе. Но Весы практически никогда не жалуются на свою судьбу. Они смиренно принимают все тяготы, укрепляясь духовно и нравственно.

Рак от природы наделен мощнейшим целительским потенциалом, что, в сочетании с присущими ему добродетелями, позволяет говорить о нем как об обладателе ангельской души. В первую очередь стоит отметить умение сопереживать, милосердие и сострадание. Иногда водный знак даже слишком близко к сердцу принимает проблемы, которые его мало касаются. Нередко имеет место занятие благотворительностью, но об этом мало кто знает, ведь сам Рак не считает нужным рассказывать о своих благих деяниях.

У людей, находящихся под влиянием этого созвездия, очень силен голос совести. Идти наперекор ему они боятся, потому что понимают, насколько губительное действие на них окажет комплекс вины. А если учесть ориентацию Раков на морально-нравственные ценности, можно сделать вывод об исключительной чистоте их души.

Дева хоть и является знаком, связанным с материальным достатком, но тоже оказывается в списке потенциальных ангелов. Ее появление здесь объясняется широтой души, отзывчивостью и искренностью. У этих представителей земной стихии по-настоящему большое сердце. Они способны простить обидчика, могут проявить великодушие и дать оступившемуся человеку шанс на исправление.

Стоит также отметить стремлением к справедливости, честностью и порядочность, которыми обладают все типичные Девы. Ничто не может заставить их поступиться своими принципами и переметнуться на темную сторону. Им хватает мудрости, чтобы добиваться своих целей, сохраняя чувство собственного достоинства и человеческий облик.

Jills/ Pixabay

Стрелец по натуре больше всего похож на Серафима. Этот огненный ангел одним своим присутствием разгоняет посланников тьмы и выполняет пророческую миссию. Нечто подобное наблюдается и за людьми, рожденными в период правления этого знака. Они обладают качествами, которые нужны, чтобы вести за собой людей.

У Стрельцов невероятно притягательная энергетика, харизма и способность воодушевлять других. Свой дар представители этого созвездия используют во благо, помогая страждущим обрести уверенность в себе, избавиться от комплексов и справиться с угнетенным состоянием. Уже одно их появление заставляет отступить черные мысли и обращает вспять внутренних демонов.

В мире астрологии Рыбы завоевали неоднозначную репутацию. Во всем виновата их двойственность. Но если рассматривать это созвездие с точки зрения склонности к добру или злу, можно смело утверждать победу светлой стороны над темной.

В Рыбах сочетается гуманизм, чувствительность, душевность и, что еще важнее, способность к самопожертвованию. Остальные представители зодиакального круга сначала хорошо подумают, стоит ли игра свеч, постараются обойтись без ущерба для себя. И только водный знак проявит героизм без колебаний, когда речь идет о помощи близкому человеку. Подобно ангелу он появляется в самый ответственный момент и спасает ситуацию, хотя на него никто особо не рассчитывал.

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
Похожие новости:
Какие знаки зодиака чаще других имеют злую душу

Какие знаки зодиака чаще других имеют злую душу

Обо всем
Какие знаки зодиака чаще других имеют душу ангела

Какие знаки зодиака чаще других имеют душу ангела

Обо всем
На какие знаки зодиака упадут деньги в августе 2018

На какие знаки зодиака упадут деньги в августе 2018

Обо всем
Знаки зодиака, которые сводят с ума одним своим присутствием

Знаки зодиака, которые сводят с ума одним своим присутствием

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Жаркое время года