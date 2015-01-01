Удачная игра в Crazy Monkey
Среди сотни игровых автоматов есть такие, в которые можно играть бесконечно. К таким слотам относится Crazy Monkey. Этот аппарат занимает почетное место в клубе. Свою историю он начал в 2000 году. С того времени аппарат остается лидером среди онлайн игровых автоматов.
Основные характеристики
Над созданием слота работала известная компания Игрософт. Это один из лучших автоматов компании. В центре слота популярные обезьянки. Вместе с ними можно отправиться в путешествие по джунглям. Если открыть игровой автомат Crazy Monkey, можно увидеть все его особенности, преимущества.
Увлекательные приключения ждут игроков, которые готовы рисковать. На пути будут встречаться различные символы: цифры, буквы, фрукты. С их помощью можно получать вознаграждения за участие в небольшом путешествии.
Автомат Crazy Monkey имеет следующие отличия:
- на игровом поле находится 5 барабанов;
- насчитывается 9 активных линий;
- ставки не более 225 кредитов;
- наличие риск-игры;
- бонусные раунды.
Оформление слота выполнено в ярких оттенках. Можно увидеть изобилие зелени. На экране появляются змеи, бабочки, львы, фрукты. В качестве дикого символа используется изображение африканской маски, с помощью которой формируются выигрышные комбинации. Имеются бонусные символы. Шансы на выигрышные всегда высокие и этим могут воспользоваться многие азартные посетители казино.
Как играть в Crazy Monkey
На этом аппарате любят делать ставки опытные и начинающие игроки. Каждый из них сможет прекрасно провести время. Основным достоинством слота - просто игрового процесса. Необходимо выбрать количество линий. Потом указать сумму ставки и запустить барабан. По символам, которые выпадают на экране, формируется выигрыш. Чтобы открыть бонусный раунд, необходимо всего лишь собрать три изображения обезьяны. В результате открывается дополнительный экран. Там будет происходить бонусная игра. Нужно помочь обезьянкам выбрать подходящую веревку, что получить приз.
Пользователям предлагается несколько вариантов игры: базовая, бонусная, риск-игра. Каждый посетитель сможет выбрать для себя подходящее развлечение. Можно рискнуть и сыграть в бонусные игры, что позволит увеличить сумму выигрыша.
Тематика слота - жаркая Африка, где виртуально способен побывать каждый игрок. Автомат доступен в платном и бесплатном режиме. Слот от русского производителя подарит море положительных эмоций. Его можно найти во многих казино, где гарантируют честную игру. В этом автомате легко зарядиться положительными эмоциями.