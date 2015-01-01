Как оригинально ответить мужчине на вопрос: «Как дела?»

Вопрос «Как дела?» - один из самых распространенных и банальных. Его задают и при первом знакомстве, и хорошо знакомым людям, и родным. Иногда о делах спрашивают только из вежливости, и не ждут подробного и развернутого ответа. В других случаях за этим вопросом кроется искренний интерес и желание помочь. Очевидно, что и ответ будет зависеть от того, кто, с какой интонацией и подтекстом спрашивает, как ваши дела.Как ответить, чтобы прекратить разговорЕсли человек, задавший вопрос вам неприятен, вы не собираетесь поддерживать диалог, или чувствуете, что мужчина спросил исключительно из вежливости, лучшим ответом будет: «Нормально». В данном случае неуместно применить юмор или сарказм, а также вдаваться в подробности вашей жизни.В случае, когда хотите, гарантировано прекратить разговор, можно ответить:Как могут быть дела, если ты меня отвлекаешь?У тебя есть серьезный повод спрашивать меня об этом?Были хорошо, пока тебя не встретила.Ты неподражаемо оригинален в своих вопросах.Когда с вопросом «Как дела?» к вам обращается на улице незнакомец, это указывает на его заинтересованность и желание познакомиться. Если в ваши планы не входит поддерживать разговор, нужно сразу показать нежелание общаться. Для этой цели хорошо подойдут фразы:Зачем вам мои дела?Извините, вас это не касается.Думаю, как избавиться от нежеланного собеседника.Вам действительно важно это знать?Извините, я занята.Такие ответы дадут понять, что вы считаете уличные знакомства моветоном.Как ответить другуВ разговоре с друзьями особенно уместны шутки, колкости, различные приколы. Друзья, как правило, отлично понимают друг друга и всегда найдут, о чем поговорить. В разговоре с другом можно дать себе волю и упражняться в остроумии.Подтвердите, что вы не робот, и задайте дополнительный вопрос.Я не при делах. Отошла от дел.Дела идут хорошо, но непонятно куда.Дела идут, и все мимо.Зачем спрашивать? В одной стране живем.Лучше, чем вчера.Как дела? Спроси у Гугла.Отлично! Не дождетесь!Какие дела? Я бездельница!Ты точно хочешь об этом поговорить?Дела? А что это такое?Лучше всех! Жаль, никто не завидует.Как дела? Пока жива!Ленилась и спала.Как в фильме ужасов: чем дальше, тем страшнее.Расту над собой!Стремительно движутся вперед!Бывало хуже.Некоторые выражения граничат с сарказмом, некоторые могут понять только близкие друзья, поэтому не применяйте их при общении с малознакомыми людьми. Сарказм нужно использовать осторожно, иначе даже друзья будут чувствовать себя уязвленными. Слишком ядовитые фразы могут оттолкнуть от вас окружающих.Как оригинально ответить мужчине, который вам нравитсяПри общении с мужчиной, который вам понравился, важно заинтересовать его оригинальным ответом, который позволит продолжить диалог. В данном случае уместно применить мягкий юмор, переводящий разговор в непринужденное и позитивное русло. Но не прибегайте к сарказму, иронии, острым шуткам, чтобы не отпугнуть собеседника. В ответе может присутствовать флирт и намек на продолжение разговора.Угадай. Можешь задавать наводящие вопросы.Как дела? Сейчас – замечательно, я общаюсь с интересным человеком.Дел много. Если хочешь, могу поделиться.Разговариваю с тобой, следовательно, все прекрасно.Все стабильно, но мне приятно, что ты интересуешься.Спасибо, хорошо. А после твоего вопроса стали еще лучше.Заниматься делами скучно. Общаться с тобой намного интереснее.Пусть дела подождут. А я хочу развеяться.Давай оставим дела бизнесменам, и поговорим о более приятных вещах.Отвечая на вопрос мужчине, который вам нравится, постарайтесь подтолкнуть его к диалогу, но не давайте слишком подробных ответов, не переусердствуйте с подробностями, не повторяйтесь. Задавайте встречные вопросы, чтобы показать свою заинтересованность и готовность к общению.Используя заготовки оригинальных фраз, вначале оценивайте ситуацию: определите, подходит ли вам это высказывание, манера изложения, не будет ли оно звучать вульгарно или слишком вызывающе.Как ответить на оскорбление умно и ехидно? Как сдержать себя, если вас оскорбилиСамоуважение поможет вам создать надежную защиту от грубости, хамства, скрытой агрессии. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen