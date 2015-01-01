Как оригинально ответить мужчине на вопрос: «Как дела?»
Вопрос «Как дела?» - один из самых распространенных и банальных. Его задают и при первом знакомстве, и хорошо знакомым людям, и родным. Иногда о делах спрашивают только из вежливости, и не ждут подробного и развернутого ответа. В других случаях за этим вопросом кроется искренний интерес и желание помочь. Очевидно, что и ответ будет зависеть от того, кто, с какой интонацией и подтекстом спрашивает, как ваши дела.
Как ответить, чтобы прекратить разговор
Если человек, задавший вопрос вам неприятен, вы не собираетесь поддерживать диалог, или чувствуете, что мужчина спросил исключительно из вежливости, лучшим ответом будет: «Нормально». В данном случае неуместно применить юмор или сарказм, а также вдаваться в подробности вашей жизни.
В случае, когда хотите, гарантировано прекратить разговор, можно ответить:
Как могут быть дела, если ты меня отвлекаешь?
У тебя есть серьезный повод спрашивать меня об этом?
Были хорошо, пока тебя не встретила.
Ты неподражаемо оригинален в своих вопросах.
Когда с вопросом «Как дела?» к вам обращается на улице незнакомец, это указывает на его заинтересованность и желание познакомиться. Если в ваши планы не входит поддерживать разговор, нужно сразу показать нежелание общаться. Для этой цели хорошо подойдут фразы:
Зачем вам мои дела?
Извините, вас это не касается.
Думаю, как избавиться от нежеланного собеседника.
Вам действительно важно это знать?
Извините, я занята.
Такие ответы дадут понять, что вы считаете уличные знакомства моветоном.
Как ответить другу
В разговоре с друзьями особенно уместны шутки, колкости, различные приколы. Друзья, как правило, отлично понимают друг друга и всегда найдут, о чем поговорить. В разговоре с другом можно дать себе волю и упражняться в остроумии.
Подтвердите, что вы не робот, и задайте дополнительный вопрос.
Я не при делах. Отошла от дел.
Дела идут хорошо, но непонятно куда.
Дела идут, и все мимо.
Зачем спрашивать? В одной стране живем.
Лучше, чем вчера.
Как дела? Спроси у Гугла.
Отлично! Не дождетесь!
Какие дела? Я бездельница!
Ты точно хочешь об этом поговорить?
Дела? А что это такое?
Лучше всех! Жаль, никто не завидует.
Как дела? Пока жива!
Ленилась и спала.
Как в фильме ужасов: чем дальше, тем страшнее.
Расту над собой!
Стремительно движутся вперед!
Бывало хуже.
Некоторые выражения граничат с сарказмом, некоторые могут понять только близкие друзья, поэтому не применяйте их при общении с малознакомыми людьми. Сарказм нужно использовать осторожно, иначе даже друзья будут чувствовать себя уязвленными. Слишком ядовитые фразы могут оттолкнуть от вас окружающих.
Как оригинально ответить мужчине, который вам нравится
При общении с мужчиной, который вам понравился, важно заинтересовать его оригинальным ответом, который позволит продолжить диалог. В данном случае уместно применить мягкий юмор, переводящий разговор в непринужденное и позитивное русло. Но не прибегайте к сарказму, иронии, острым шуткам, чтобы не отпугнуть собеседника. В ответе может присутствовать флирт и намек на продолжение разговора.
Угадай. Можешь задавать наводящие вопросы.
Как дела? Сейчас – замечательно, я общаюсь с интересным человеком.
Дел много. Если хочешь, могу поделиться.
Разговариваю с тобой, следовательно, все прекрасно.
Все стабильно, но мне приятно, что ты интересуешься.
Спасибо, хорошо. А после твоего вопроса стали еще лучше.
Заниматься делами скучно. Общаться с тобой намного интереснее.
Пусть дела подождут. А я хочу развеяться.
Давай оставим дела бизнесменам, и поговорим о более приятных вещах.
Отвечая на вопрос мужчине, который вам нравится, постарайтесь подтолкнуть его к диалогу, но не давайте слишком подробных ответов, не переусердствуйте с подробностями, не повторяйтесь. Задавайте встречные вопросы, чтобы показать свою заинтересованность и готовность к общению.
Используя заготовки оригинальных фраз, вначале оценивайте ситуацию: определите, подходит ли вам это высказывание, манера изложения, не будет ли оно звучать вульгарно или слишком вызывающе.
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Источник: www.allwomens.ru/zen