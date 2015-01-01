Полину Гагарину уличили в плагиате, но муж певицы грубо обругал критиков

Всё сложнее становится сегодняшним звёздам удивить поклонников чем-то оригинальным и эксклюзивным. Только знаменитость заявит о каком-то грандиозном проекте, как интернет-пользователи находят похожие идеи, о которых все успели позабыть. Так, недавно пользователи соцсетей обнаружили, что в номере Сергея Лазарева для Евровидения в Израиле оказался эпизод, удивительным образом совпадающий с клипом Queen «I Was Born To Love You». Так же как и у Лазарева, фигура Фредди Меркьюри множится в зеркалах.youtube.comПоклонники певца схлестнулись с критиками в обсуждениях, однако и те, и другие пришли к мирному решению о том, что российский участник Евровидения-2019 не имеет отношения к постановке номера.Кстати, ни Лазарев, ни Киркоров не стали комментировать новости об использовании чужих идей в выступлении.Дмитрий Исхаков обругал подписчиков из-за критики нового фото Полины ГагаринойВторой брак Полины Гагариной можно назвать творческим союзом: супруг певицы является популярным фотографом. Дмитрий Исхаков работает с многими звёздами отечественного шоу-бизнеса. Конечно, певица стала любимой моделью успешного фотографа.instagram.com/isxakovВчера вечером Дмитрий у себя в Instagram похвастался новой обложкой для альбома Полины Гагариной. На фото певица запечатлена в тёмных плавках на белом фоне так, что крылья, нарисованные на стене, «растут» из спины певицы.Исхаков гордо похвастался своей работой:Уф! Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой Полиной Гагаринойinstagram.com/isxakovОднако работа не понравилась некоторым подписчикам Дмитрия. В комментариях Полину Гагарину раскритиковали:tatyana_tigr Судя по надписи и цвету трусов, речь идет о темных ангелах. Отписываюсь elya_s_v У неё голос талант, ей не нужно быть в трусах... Простите. Трусы для бузовой. olga201818 в спине Полины? в ее голоте? в чем красота.. извинитеНо больше всего Дмитрию досталось за плагиат — в обложке для новой композиции Гагариной интернет-пользователи увидели полное совпадение с концепцией обложки к треку Натальи Орейро «Turmalina» 2002 года:archyko4 если бы видели обложку Орейро с альбома Турмалина, откуда Гагарина и слямзила свой образ, то вообще бы офигели. Только вот у Гагариной больше на собаку сутулую голодную похоже. Очевидно, фотограф не знал откуда идеи черпать, ввёл в яндексе название песни, где-то проскочил естественно Дикий Ангел, а оттуда и Турмалина, вот и идеи, вот и вся заслуга бездаря. Да и что тут кому доказывать, где Орейро и где Гагарина molodaya_85 обложка смазана с Орейро. 🤦♀️ ничего своего r.valentina.s Картинка уж очень напоминает обложку старенького альбома Натальи Орейро Turmalina. Плагиатик.wikipedia.orgМужа Полины Гагариной возмутила критика в адрес супруги и новой обложки. Дмитрий Исхаков грубо ответил обидчикам, добавив текст в описание фотографии:P.S. Хейтеры автоматически идут в жопу, пожалуйста. С ОРЕЙРО так же просьба не беспокоить.А под одним из комментариев обидчивый муж певицы напрямую обратился к фолловеру:isxakov @archyko4 сутулая и голодная собака это тыСтоит сказать, что Дмитрий Исхаков не первый раз так эмоционально реагирует на критику в сети. Не так давно муж Гагариной поругался с интернет-пользователями, которые раскритиковали фигуру певицы.Таисия Повалий помолодела, сменив имидж, и стала похожа на Полину Гагарину4-летняя артистка всегда выглядит эффектно. Повалий не участвует в популярных среди коллег флешмобах, когда звёзды размещают в соцсетях фото без макияжа. Таисия Повалий старается быть всегда во всеоружии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen