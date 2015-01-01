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Кто по гороскопу демоны: Знаки зодиака с темной душой

Andre
Кто по гороскопу демоны: Знаки зодиака с темной душой
Ella_87/ Pixabay

Отрицательные черты личности иногда называют «внутренними демонами». Кто-то учится жить с ними и направляет эту энергию в созидательное русло, а кто-то всю жизнь пытается скрывать свои тайные пороки. Второй вариант намного опаснее, поскольку темная сторона может в любой момент одержать верх над светлой. Не зря ведь бытует мнение, что негатив – это очень сильный мотиватор и побудитель. Когда он берет верх, остальные эмоции притупляются. Достаточно лишь ненадолго ослабить внутренний контроль, чтобы позволить демонам вырваться наружу и показать себя во всей красе. В особенности склонность к дестабилизации имеют несколько знаков зодиака. Они порочны по натуре, не скрывают отрицательные черты и даже подчеркивают их.

Знаки зодиака с демонической душой

У Скорпиона тяжелая энергетика, за что он должен «благодарить» свою управляющую планету. Плутон еще в древние времена ассоциировался с ужасом, неотвратимостью и утратами. Его вибрации невероятно сильны, хотя планета является самой отдаленной в Солнечной системе. И, к сожалению, эта неукротимая энергия имеет отрицательную окраску.

Если обратиться к мифологии, натуру Скорпиона можно сравнить с Велиалом. Этот демон прославился вероломностью, хитростью и исключительной способностью к обману. Похожие характеристики относительно типичных представителей водной стихии дают и гороскопы.

Люди, рожденные под эгидой этого созвездия, мстительны, коварны и очень изобретательны в своих интригах. Конечно, далеко не каждый Скорпион является воплощением зла, но у него имеется необходимый потенциал, чтобы получить такую оценку личности.

Овен однозначно примыкает к злу из-за несдержанности, неумения себя контролировать и высокой гневливости. А что же еще ждать от подопечного Марса? Ранее эта планета отождествлялась с богом войны, а те, кому он покровительствовал, считались носителями агрессивных энергий.

Склонность к насилию проявляется в той или иной мере у каждого Овна. У духовно неразвитых людей помимо этой черты явно выражены: склонность к садизму, неуемное желание удовлетворять низменные потребности, эгоизм высшей степени.

В состоянии ярости Овны напоминают демона Аввадона, стремящегося к разрушениям. Будучи одержимыми гневом, они уничтожают все на своем пути, зачастую поступают опрометчиво и не задумываются над последствиями деструктивного поведения. Кстати, искреннее сожаление о содеянном им тоже не свойственно испытывать.

Мрачный и холодный Сатурн совершенно не вызывает положительных эмоций. То же самое говорят и о Козероге, которым он управляет. Подопечные «окольцованной» планеты умны, скрытны и представляют большую опасность для тех, кто рискнет перейти им дорогу. Первыми практически никогда не нападают, но и участливости в судьбах других от них можно не ждать.

Важно также помнить, что символом Козерога является голова козла, а схематическое изображение очень напоминает печать Бафомета. Этот демон не просто стал повсеместно ассоциироваться с темными оккультными направлениями, но и считается весьма уважаемой фигурой в узких кругах. А ведь именно признания втайне жаждет каждый представитель этого знака. Одержимые властью Козероги способны на многое, в том числе нарушить основные нравственные принципы.

KELLEPICS/ Pixabay

Сам Водолей в большинстве случаев старается сохранить нейтралитет, когда речь идет о выборе между добром и злом. Но его природа такова, что небольшой перевес все же идет в сторону тьмы, пусть этот факт и не всегда очевиден для окружающих.

Покровительствующий Водолею Уран приглушает в нем человеколюбие и культивирует эгоизм, дает склонность к уединению и формирует своеобразную систему ценностей. Представители этого знака всегда кажутся немного отстраненными и дистанцируются, когда нужна их помощь. Причина такого поведения кроется в их равнодушии, продиктованном опять же энергиями Урана.

Если проводить параллель с мифологией, Водолея можно ассоциировать с Астаротом. Этот демон высшего ранга тоже наделен мудростью и является всезнающим существом, но свои способности он использует во зло другим. Например, уводит доверившихся ему в мир иллюзий, совращает и подталкивает к саморазрушению.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Гороскопы
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