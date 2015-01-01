Ксения Бородина на фото у себя в Instagram и в сети: разница развеселила интернет-пользователей

Есть ли смысл вытягивать фигуру, ретушировать и фотошопить лицо, если реальное изображение доступно всем желающим? Площадка популярной сети Instagram всё больше и больше напоминает гламурный журнал, в котором размещены фотографии длинноногих загорелых моделей. Интернет-блогерши внимательно следят, чтобы их фотографии были максимально приближены к идеалу. Иногда, в погоне за красотой, звёзды соцсетей не замечают таких «косяков», как расплывшийся фон, исчезнувшие вместе с морщинами родинки и пупки.И всё это ради лайков и восхищённых комментариев подписчиков, которые уверены, что именно так их кумир выглядит в жизни.instagram.com/borodyliaКоличество фолловеров Ксении Бородиной перевалило за 12 миллионов. У ведущей «Дома-2» нет секретов от подписчиков. Ежедневно на страничке в Инстаграм Бородиной можно узнать о её семейной жизни, о бизнесе, о любимых развлечениях и встречах с друзьями.И на всех фотографиях в своём блоге Ксения выглядит роскошно — длинные ноги, равномерный загар, точёная фигурка… От таких фотографий 36-летней телезвезды у её ровесниц, обладающих скромными формами, легко появятся комплексы по поводу собственной внешности.instagram.com/borodyliaФото Ксении Бородиной без фотошопа порадовало хейтеров: телеведущая далека от идеалаКак бы ни старалась Ксения Бородина выглядеть в интернете стройной эффектной моделью, её реальные фотографии заметно отличаются от тех, что предлагаются подписчикам. Сайты, на которых собираются хейтеры звёзд, время от времени публикуют снимки знаменитостей без ретуши.Сегодня в сети появилось фото Бородиной, которое обязательно повысит самооценку тем девушкам, которые, листая Инстаграм Ксении, комплексуют по поводу своей внешности. Судя по снимку, внешность ведущей телестройки далека от совершенства.instagram.com/gavrilovnak1Интернет-пользователи посмеялись над Бородиной, которая так усердно осваивает программы ретуширования снимков:anonim404anonim Ну да Борода, так мы тебе и поверили 🤣 irina_mustyats Ожидание/ реальность 😂😂😂😂😂 maria_enot Ожидание / реальность Алиэкспресс 😱 kisulyaka что за загадочное удлинение ног? Что за чудо ракурс? Как мне стать так чтоб они тоже у меня выросли? mosinaelenka Справа,как полуфабрикат🤭 zinaidapopandopalo Когда в душе ты Адриана Лима,а в жизни алкаш Валера.С новой причёской Таисия Повалий сбросила несколько десятков лет54-летняя артистка всегда выглядит эффектно. Повалий не участвует в популярных среди коллег флешмобах, когда звёзды размещают в соцсетях фото без макияжа. Таисия Повалий старается быть всегда во всеоружии. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen