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Наташа Королёва на старой фотографии напомнила Майкла Джексона

Andre
Наташа Королёва на старой фотографии напомнила Майкла Джексона
Имя Екатерины Рождественской известно не только благодаря её знаменитому отцу, но и собственному таланту. Женщина нашла своё призвание в профессии фотохудожника. Коллекции перевоплощений, созданные Рождественской, даже сегодня пользуются популярностью, хотя некоторым уникальным фотоработам уже больше 20 лет.

instagram.com/katyarozhdest

Время от времени Екатерина делится у себя в Инстаграме снимками, которые были сделаны во время работы над той или иной картиной.

instagram.com/katyarozhdest

Сегодня фотограф разместила ретро-снимок Наташи Королёвой. Певица принимала участие в нескольких фотосессиях, одна из них — с ромашками.

На фото, появившемся в Инстаграм Екатерины Рождественской, запечатлён момент подготовки к съёмкам для проекта «Ассоциации». Ассистент фотографа работает с юной Наташей Королёвой, одетой в купальник из ромашек.

instagram.com/katyarozhdest

Молодая Наташа Королёва в купальнике восхитила интернет-пользователей

Редкое фото юной Наташи Королёвой с интересом обсуждают подписчики. Интернет-пользователи оставили немало восхищённых комментариев в адрес певицы:

_victoria_2410 Наташка здесь такая ещё юная девчонка,молоденькая. galinagalina9615 Наташа Королёва какая худышка-малышка😉😊 napisanko Такая она тут еще юная, невесомая,хрупкая и как будто прозрачная!)  vvedenskaia37 Юная Наташа с точеной фигуркой 😍

Интересно, что на архивной фотографии артистка напомнила фолловерам Рождественской мировую звезду, с которой Королёву никогда не сравнивали. Возможно, ракурс съёмки оказался таким, что Наталья сразу нескольким пользователям сети напомнила… Майкла Джексона:

ab_civilistika Королева похожа здесь на Майкла Джексона))) barusik.73 Похожа на Джексона)

А вы помните фотопроекты Екатерины Рождественской со знаменитыми людьми?

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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