Наташа Королёва на старой фотографии напомнила Майкла Джексона

Имя Екатерины Рождественской известно не только благодаря её знаменитому отцу, но и собственному таланту. Женщина нашла своё призвание в профессии фотохудожника. Коллекции перевоплощений, созданные Рождественской, даже сегодня пользуются популярностью, хотя некоторым уникальным фотоработам уже больше 20 лет.instagram.com/katyarozhdestВремя от времени Екатерина делится у себя в Инстаграме снимками, которые были сделаны во время работы над той или иной картиной.instagram.com/katyarozhdestСегодня фотограф разместила ретро-снимок Наташи Королёвой. Певица принимала участие в нескольких фотосессиях, одна из них — с ромашками.На фото, появившемся в Инстаграм Екатерины Рождественской, запечатлён момент подготовки к съёмкам для проекта «Ассоциации». Ассистент фотографа работает с юной Наташей Королёвой, одетой в купальник из ромашек.instagram.com/katyarozhdestМолодая Наташа Королёва в купальнике восхитила интернет-пользователейРедкое фото юной Наташи Королёвой с интересом обсуждают подписчики. Интернет-пользователи оставили немало восхищённых комментариев в адрес певицы:_victoria_2410 Наташка здесь такая ещё юная девчонка,молоденькая. galinagalina9615 Наташа Королёва какая худышка-малышка😉😊 napisanko Такая она тут еще юная, невесомая,хрупкая и как будто прозрачная!) vvedenskaia37 Юная Наташа с точеной фигуркой 😍Интересно, что на архивной фотографии артистка напомнила фолловерам Рождественской мировую звезду, с которой Королёву никогда не сравнивали. Возможно, ракурс съёмки оказался таким, что Наталья сразу нескольким пользователям сети напомнила… Майкла Джексона:ab_civilistika Королева похожа здесь на Майкла Джексона))) barusik.73 Похожа на Джексона)А вы помните фотопроекты Екатерины Рождественской со знаменитыми людьми?Постаревший Владимир Кузьмин спровоцировал скандал своим внешним видомПрошло несколько десятков лет, но имя Владимира Кузьмина и сегодня многие вспоминают в контексте с именем Аллы Пугачёвой, хотя после Примадонны у музыканта было несколько браков и множество романов.Сегодня 63-летний рокер продолжает давать концерты, активно гастролируя. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen