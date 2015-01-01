Какие знаки зодиака обладают легкой рукой

Pexels/ PixabayС обывательской точки зрения феномен легкой руки объясняется высокой степенью внимательности и ответственности. По наблюдениям эзотериков, везунчики просто являются носителями положительной энергетики и сохраняют оптимистичный настрой в любой ситуации. Не оставила эту тему без внимания и астрология. С ее точки зрения особый дар достается только определенным знакам зодиака. Остальные, как бы не хотели, не смогут получить столь же поразительные результаты.РакУ типичного Рака очень сильная положительная энергетика. Он от природы имеет хорошую интуицию, развитые сенсорные способности и высокую степень чувствительности. За что бы он не взялся, у него все получается, даже при достаточно пассивном подходе к реализации задуманного.Легкая рука помогает Раку и на работе, и в быту, и даже в личной жизни. Окружающие часто характеризуют его как счастливчика. В жизни представителя этого знака практически не случается форс-мажоров или иных обстоятельств непреодолимой силы.Отдельно стоит остановить внимание на взаимодействии с растительным миром. Про таких людей говорят, что у них в руках и черенок от лопыт начинает цвести. Действительно, дома у Рака много растений, приживаются даже самые прихотливые и редко цветущие. Непостижимым образом водному знаку удается выращивать экзотические экземпляры в совершенно неподходящих для этого условиях. А Раки, имеющие землю в собственности, ежегодно собирают богатый урожай на зависть соседям.БлизнецыЭнергетика Близнецов тоже имеет выраженную позитивную окраску. Кроме того, рука у них не просто легкая, а «золотая». Среди рожденных под эгидой этого знака много домашних умельцев, рукодельников и изобретателей. Каждое новое занятие им удается быстро освоить и по-настоящему удивить результатами своего труда признанных мастеров.Изучая новую тему, Близнецы стараются разобраться в ней досконально. Неважно, собираются ли они заняться садоводством, ремонтом или освоением новой профессии. Каждый вопрос будет внимательно изучен со всех сторон. Не то чтобы представители этого созвездия были перфекционистами. Скорее тут играют роль другие факторы: врожденная любознательность и желание продемонстрировать всем свои достижения. Близнецам действительно нравится развивать многочисленные таланты, а затем слушать восхищенные комплименты в свой адрес.Pexels/ PixabayЛевЛьвы уже рождаются везунчиками. Причем их удачливость очевидна для окружающих и становится предметом зависти. Например, им удается вытягивать самые простые билеты на экзаменах, находить на улице ценные вещи и деньги, готовить незнакомые блюда идеально с первого раза. Причем сами носители солнечной энергетики не считают себя какими-то особенными и вообще не акцентируют внимание на том, что у них легкая рука. Они просто привыкли к таким закономерностям и уже не замечают, как быстро достигают успеха по сравнению с другими людьми.Положительные вибрации, исходящие ото Львов, очень хорошо ощущаются в момент непосредственного взаимодействия с ними. Если представитель огненной стихии ставит укол кому-то, делает стрижку или массаж, то тот, кому были оказаны эти услуги, всегда остается доволен результатом. Отчасти такой эффект продиктован профессионализмом (как раз Лев и является ярым перфекционистом), отчасти – той самой легкой рукой.ВодолейУ Водолея совершенно особенная энергетика. Исходящий от них положительный заряд способствует тому, что за ними закрепляется репутация человека, который приносит удачу. Нередко представителей этого созвездия зовут на ответственные мероприятия, когда нужна моральная поддержка и доля везения. В чем же причина такого феномена?По мнению астрологов, Водолей имеет особую связь с космосом, поэтому есть в нем что-то неуловимо странное и одновременно притягательное. Помимо позитивного мышления для них характерным является наличие дофенизма и привычка действовать по наитию. А еще Водолеи часто подвергают сомнению прописные истины. Если им на интуитивном уровне кажется, что поступать надо не так, как советует руководство, они послушают внутренний голос. И надо сказать, ошибается он крайне редко. Вот и выглядит со стороны экспериментатор-Водолей как обладатель легкой руки и невероятного везения.Какие знаки зодиака постоянно выходят сухими из водыЭти везунчики всегда выходят сухими из любой жидкости, будь то вода или что-то менее приятное и более вязкое. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen