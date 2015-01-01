Что такое кейтеринг и где заказать такую услугу?
Кейтеринг это услуга из сферы общественного питания, которая в наше время пользуется немалой популярностью. Действительно, очень многие как частные лица так и компании нередко пользуются данной услугой, так как во многих случаях это наиболее удобный вариант. Если вы желаете узнать что такое кейтеринг а также то где лучше всего заказывать данную услугу тогда данная статья может быть для вас очень интересна.
Что такое кейтеринг?
Кейтеринг это достаточно широкое понятие, но если говорить в общих чертах то это спектр услуг общественного питания, который связанный с приготовлением и подачей еды на выезде.
Лучше всего объяснить, что это такое на конкретном примере. Предположим, какая-либо компания устраивает выездной корпоратив, где-нибудь на природе. Безусловно, ей не обойтись без еды. Везти уже готовую еду с собой будет не совсем удобно, кроме того в этом случае есть большой риск того что еда после перевозки не сможет порадовать действительно хорошим вкусом.
Именно поэтому куда разумнее приготовить еду прямо на месте, заказав соответствующую услугу, которая и будет называться кейтерингом. Это действительно очень удобно и крайне уместно во многих случаях.
Следует отметить, что кейтеринг это не только приготовление еды на выезде, это также и её подача, сервировка стола на выезде и другие подобные услуги. Именно поэтому кейтеринг это не одна услуга, а целый спектр услуг.
Где заказать услуги кейтеринга?
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