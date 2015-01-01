Сильная молитва о здоровье мамы и папы

К сожалению, все мы не вечны, и чем старше становятся родители, тем больше проблем со здоровьем у них появляются. Помимо моральной и финансовой поддержки им можно помочь путем обращения к небесным покровителям. Искреннее воззвание обязательно будет услышано, и опасность вскоре минует.Молиться об улучшении самочувствия близких людей рекомендуется как можно чаще. Не ленитесь уделять время этому благому занятию. Если болезнь уже прогрессирует, стоит также подать записку о здравии, поставить свечу на специальный подсвечник в храме или заказать сорокоуст о здравии. Обязательным условием является только наличие крещения. И, конечно, не стоит ждать мгновенного эффекта. Важно помнить, что желание ускорить результат и отсутствие смирения станут серьезной помехой на пути выздоровления. Уповайте на милость Высших Сил, и вам воздастся сполна.Молитва для исцеления тяжелых недугов мамыСлова, обращенные к Господу, имеют колоссальную мощь. Подкрепленные верой и искренними чувствами, они способны сотворить настоящее чудо, например, поднять тяжелобольного человека. Даже моление в домашней обстановке приносит свои плоды: сначала появится облегчение, а затем станет заметно, как любимый родитель идет на поправку.Помимо физического исцеления молитва Господу укрепляет дух и дает силы, необходимые для того, чтобы оправиться от удара по здоровью. Ее можно читать не только за маму, но и за других близких людей.Владыко, Вседержителю, Святый Царю, наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадающия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй, молимся Тебе, Боже наш, рабу Твою (имя) немощствующа посети милостию Твоею, прости ей всякое согрешение вольное и невольное. Ей, Господи, врачебную Твою силу с небесе ниспосли, прикоснися телеси, угаси огневицу, укроти страсть и всякую немощь таящуюся, буди врач рабы Твоей (имя), воздвигни ее от одра болезненнаго и от ложа озлобления цела и всесовершенна, даруй ей Церкви Твоей благоугождающа и творяща волю Твою. Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.Молитва Пресвятой Богородице для защиты родных от болезнейПресвятая Богородица никогда не оставит верующего человека наедине с горем. Она обязательно поучаствует в судьбе каждого христианина, который надеется на помощь святой заступницы. В ее силах излечивать физические и душевные травмы, возвращать надежду на выздоровление и защищать от возобновления болезней.Приведенную ниже молитву Царице небесной необходимо читать ежедневно, чтобы здоровью ваших близких ничего не угрожало. Короткий, но наполненный глубоким смыслом текст станет настоящим щитом для всех членов семьи.О, Мати Божия, помоще и защита наша, егда попросим, буди избавительнице наша, на Тя бо уповаем и всегда вседушно Тя призываем: умилосердися и помози, пожалей и избави, приклони ухо Твое и наши скорбныя и слезныя молитвы приими, и якоже хощеши, успокой и обрадуй нас, любя¬щих твоего Безначального Сына и Бога нашего. Аминь.Молитва великомученику Пантелеймону о здоровье мамыСвятой Пантелеймон прославился как целитель, обладающий огромной силой. К великомученику взывают, когда надежды на традиционную медицину уже не осталось, и помочь может только чудо. Его также можно просить сохранить здоровье, уберечь от потенциальных опасностей, защитить во время эпидемий и т.д. Святой отзывается на все просьбы молящихся и оказывает поддержку в мирских делах. Молитву целителю Пантелеймону рекомендуется произносить у одноименной иконы, держа в руках зажженную церковную свечу.О, святый великомучениче и целителю Пантелеймоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас грешных, пред святою твоею иконою усердие молящихся, испроси нам у Господа Бога, Ему же со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели болезни душевныя и телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, ко твоему заступлению притекающих: се бо, грех наших ради, люте одержими есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь: даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.Молитва Луке Крымскому об укреплении здоровья родителейСвятитель Лука тоже прославился при жизни благодаря знанию врачебного дела. У него можно просить исцеления для себя и для близких людей. Часто к нему обращаются, если предстоит оперативное вмешательство, после получения плохих анализов или в случае обнаружения страшного диагноза. В православном мире Лука Крымский известен как чудотворец, изгоняющий из тела тяжкие хвори и укрепляющий здоровье тех, кто искренне надеется на его покровительство.О всеблаженный исповедниче, святителю отче наш Луко, великий угодниче Христов. Со умилением приклоньше колена сердец наших, и припадая к раце честных и многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца молим тя всеусердно: услыши нас грешных и принеси молитву нашу к милостивому и человеколюбивому Богу, Ему же ты ныне в радости святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, яко ты любиши ны тою же любовию ею же вся ближния возлюбил еси, пребывая на земли. Испроси у Христа Бога нашего да утвердит чад Своих в духе правыя веры и благочестия: пастырям да даст святую ревность и попечение о спасении вверенных им людей: право верующия соблюдати, слабые и немощныя в вере укрепляти, неведущия наставляти, противныя обличати. Всем нам подай дар коемуждо благопотребен, и вся яже к жизни временней и к вечному спасению полезная. Градов наших утверждение, земли плодоносие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим утешение, недугующим исцеление, заблудшим на путь истины возвращение, родителем благословение, чадом в страсе Господнем воспитание и научение, сирым и убогим помощь и заступление. Подаждь нам всем твое архипастырское благословение, да таковое молитвенное ходатайство имущи, избавимся от козней лукаваго и избегнем всякия вражды и нестроений, ересей и расколов. Настави нас на путь ведущий в селения праведных и моли о нас всесильнаго Бога, в вечней жизни сподобимся с тобою непрестанно славити Единосущную и Нераздельную Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.Молитва Блаженной Матроне о матери, страдающей телесной немощьюВ храм к самой известной старице за помощью идет бесконечное количество православных людей. Те, кто не имеет возможности лично приехать поклониться ее мощам, просят об исцелении дома перед ликом святой. Считается, что Матрона Московская способна избавить от немощи каждого обратившегося к ней верующего человека. Молитвенные воззвания к ней имеют большую силу. Читайте их всякий раз, когда возникает необходимость поправить здоровье матери, отца или другого близкого родственника.О блаженная, мати Матроно, услыши и приими ныне нас, грешных, молящихся тебе, навыкшая во всем житии твоем приимати и выслушивати всех страждущих и скорбящих, с верою и надеждою к твоему заступлению и помощи прибегающих, скорое поможение и чудесное исцеление всем подавающи; да не оскудеет и ныне милосердие твое к нам, недостойным, мятущимся в многосуетнем мире сем и нигдеже обретающим утешения и сострадания в скорбех душевных и помощи в болезнех телесных: исцели болезни наша, избави от искушений и мучительства диавола, страстно воюющаго, помози донести житейский свой Крест, снести вся тяготы жития и не потеряти в нем образ Божий, веру православную до конца дней наших сохранити, упование и надежду на Бога крепкую имети и нелицемерную любовь к ближним; помози нам по отшествии из жития сего достигнути Царствия Небеснаго со всеми угодившими Богу, прославляюще милосердие и благость Отца Небеснаго, в Троице славимаго, Отца и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.10 цитат из Библии, которые дадут силы, когда тяжело на душе и хочется плакатьКаждого человека настигают такие жизненные моменты, когда на душе нестерпимо тяжело, не хочется никого видеть, а на глаза сами собой наворачиваются слезы. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen