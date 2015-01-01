Каким знакам зодиака грозит кредитное рабство

У представителей каждого из знаков зодиака складываются свои отношения с деньгами. Одни распоряжаются финансами очень разумно, и стараются избегать долговых обязательств. Другие относятся к деньгам легкомысленно и берут необдуманные кредиты.БлизнецыПодопечные Меркурия умеют зарабатывать средства, но не способны навести порядок в своей финансовой сфере. У Близнецов складываются запутанные отношения с деньгами: они не обладают талантом правильно распределять имеющийся капитал, тратят больше, чем у них есть в наличии. Поэтому вынуждены постоянно брать взаймы у друзей или родных. Близнецы имеют склонность к спонтанным покупкам, обожают приобретать последние модели гаджетов, даже если не испытывают в них жизненной потребности. Они действуют под влиянием сиюминутной прихоти, и не думают о переплаченных суммах.За свое легкомыслие Близнецы расплачиваются тем, что попадают в кредитную яму. Они часто выплачивают взносы по нескольким кредитам одновременно, и бывают случаи, когда им приходится брать очередной кредит, чтобы погасить проценты по предыдущим ссудам. Близнецам не рекомендуется оформлять долгосрочные займы, потому что длительные обязательства эмоционально их угнетают. Погасив все кредиты, представители того знака обещают себе впредь не делать опрометчивых покупок, но через некоторое время вновь попадают в долговую зависимость.ЛевСтремление к роскоши и красивой жизни приводят к тому, что Лев оказывается на грани банкротства. Представители этого знака стараются выглядеть более респектабельными и состоятельными, чем это есть в действительности. Они любят жить с комфортом, поражать окружающих широкими жестами, отдыхать с размахом, сорить деньгами.Естественно, что при таком образе жизни постоянно не хватает средств, и Лев вынужден брать заем. При этом он редко интересуется условиями кредита, сроками выплат, размером процентов и скрытыми комиссиями, потому что деньги ему нужны прямо сейчас. Обнаружив «подводные камни» кредитного договора, Лев прилагает максимальные усилия, для обнаружения новых источников дохода, и скорейшего погашения ссуды. После этого он берет паузу для отдыха, чтобы снова окунуться в вихрь развлечений и роскоши. Но некоторым Львам полученный урок идет на пользу, и в дальнейшем они уделяют больше внимания финансовому планированию.ВодолейУ представителей этого знака отсутствует рациональный подход к распределению денежных средств. Деньги у Водолея утекают сквозь пальцы, и впоследствии не может объяснить, куда потратил значительную часть доходов. Он не печалится, расставаясь с деньгами, ведь это позволяет ему реализовать свои задумки или обеспечить комфортную жизнь. В личных финансах Водолея редко сходится баланс: расходы значительно превышают доходы, поэтому он часто оказывается, опутан долгами.Чтобы удовлетворить самые насущные потребности, он вынужден прибегать к услугам кредитных организаций. У Водолея бывает одновременно несколько непогашенных кредитов, как правило, краткосрочных. Но из-за своей безалаберности он может забыть о сроках выплат или перепутать, какую сумму нужно платить. Чтобы не усугублять ситуацию, ему необходимо составить график погашения займов. Философский взгляд на жизнь помогает Водолею выбраться из долговой ямы, но в его жизни все происходит циклически, и он может снова угодить в аналогичную ловушку.РыбыПредставители этого знака – непрактичные люди, способные увлечься и потратить деньги на внезапную прихоть. Кроме того Рыбы легко поддаются на уловки мошенников, и часто теряют все свои сбережения. Материальное положение Рыб нестабильно, и они чтобы поправить текущую ситуацию берут ссуду. Но осознание того, над ними тяготеет долг, морально угнетает Рыб, и они стараются погасить кредит в самые сжатые сроки.Чтобы заработать деньги на выплаты по займу, Рыбы способны преодолеть природную лень и применить свои таланты. Но крупные суммы у них надолго не задерживаются, и Рыбы снова попадают в кредитное рабство. Правда, одалживают небольшие суммы и на короткий срок.Кто по гороскопу демоны: Знаки зодиака с темной душойОтрицательные черты личности иногда называют «внутренними демонами». Кто-то учится жить с ними и направляет эту энергию в созидательное русло, а кто-то всю жизнь пытается скрывать свои тайные пороки. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen