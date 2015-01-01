Почему не нужно искать счастья в отношениях, или Как мы себя обманываем, пытаясь создать семейное счастье

Anemone123/ PixabayОписать словами счастье очень трудно – оно похоже на картинку из калейдоскопа, которая меняется каждую минуту. Женщина и мужчина, ребенок и старик дадут совершенно разные ответы на вопрос: что такое счастье. Нужно ли пытаться догнать счастье и искать его в любовных отношениях – на этот вопрос ищут ответ лучшие психологи, которые превратили абстрактное понятие счастья в предмет изучения.Счастье – личная ответственностьПсихолог Михай Чиксентмихайи, идеолог «теории потока» считает, что счастье не снисходит на нас, как благодать с небес, а создается нашими осмысленными усилиями. Его нельзя найти, а возможно только сотворить для себя, но не для другого человека. Не нужно думать, что кто-то может нас осчастливить или мы можем сделать кого-то счастливым.Счастье – это всецело наша личная ответственность. Мы слишком многого ожидаем, от будущих отношений: надеемся, что встретим партнера, который нас осчастливит. Но это не так – каждый сам делает себя счастливым. Мы только можем подсказать избраннику, как понимаем для себя это состояние. И в отношениях один из главных моментов – не осчастливить партнера, а помочь ему сохранить ощущение счастья, не сломать его хрупкое равновесие. Искать счастье нужно не в отношениях, а в самих себе.Отношения не избавляют от внутреннего несчастьяБыть открытым для счастья и искать его в отношениях – две диаметрально противоположные позиции. В первом случае мы находимся в согласии с собой и с окружающим миром. Это состояние помогает нам построить если не идеальные, то вполне гармоничные отношения. Во втором случае отношения с партнером рассматриваются как избавление от собственного несчастья. Чаще всего это непростые, болезненные истории, которые редко заканчиваются удачно.Если человек несчастлив, никакие отношения не спасут и не пообещают счастья на долгосрочную перспективу. Внутреннее несчастье вскоре выйдет наружу, и начнет контролировать вашу жизнь. Можно сменить партнера, но это не решит проблему: если вы несчастливы, это продолжится и в новых отношениях. Вы можете потерять избранника еще и потому, что немногие люди способны выдержать общение с несчастным, неудовлетворенным жизнью человеком.StockSnap/ PixabayСтаньте счастливой самостоятельноПриемлемый выход из этой ситуации – перестать перекладывать ответственность за вашу радость на плечи избранника, и постараться стать счастливой самостоятельно. Нужно разобраться с внутренними психологическими блоками, препятствующими вашему счастью.Возьмите ответственность за счастье в свои руки. Прекратите жалеть себя и постоянно ныть. Занимайтесь самообразованием, найдите любимое дело, возьмите за правило быть счастливой уже здесь и сейчас.Психолог Кен Шелдон на основании многолетних исследований пришел к выводу, что всего 10% счастья зависит от внешних обстоятельств: места, где мы проживаем, обеспеченности семьи, уровня образования. Еще 50% - врожденные особенности, определяющие способность быть счастливым: строение мозга, склад личности. Остальные 40% зависят непосредственно от человека – его образа жизни, выбранной профессии, наличия друзей. Следовательно, нам вполне под силу самим сделать себя счастливыми.Как стать счастливойСтать счастливой независимо от наличия отношений вполне возможно. Для этого необходимо разобраться в себе и правильно расставить приоритеты. Отбросьте ложные установки о том, что без партнера вы никто, и только его присутствие наполняет вашу жизнь смыслом.В отношениях участвуют не две «половинки», а два полноценных, сформировавшихся человека. Сделать отношения гармоничными помогут несколько шагов:разберитесь, что для вас значит «счастье»;развивайтесь в нравственном и духовном плане - это поможет стать счастливее независимо от внешних обстоятельств;определите, что дарит вам радость, и делайте это;не требуйте, чтобы партнер вас осчастливил;поймите, что делает счастливым вашего избранника, чтобы не разрушить гармонию.Когда вы научитесь самостоятельно создавать счастье, то перестанете видеть в партнере панацею от своего несчастья, сможете построить зрелые и прочные отношения.Как оригинально ответить мужчине на вопрос: «Как дела?»Ответ будет зависеть от того, кто, с какой интонацией и подтекстом спрашивает, как ваши дела. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen