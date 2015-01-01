Почему не нужно искать счастья в отношениях, или Как мы себя обманываем, пытаясь создать семейное счастье
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Описать словами счастье очень трудно – оно похоже на картинку из калейдоскопа, которая меняется каждую минуту. Женщина и мужчина, ребенок и старик дадут совершенно разные ответы на вопрос: что такое счастье. Нужно ли пытаться догнать счастье и искать его в любовных отношениях – на этот вопрос ищут ответ лучшие психологи, которые превратили абстрактное понятие счастья в предмет изучения.
Счастье – личная ответственность
Психолог Михай Чиксентмихайи, идеолог «теории потока» считает, что счастье не снисходит на нас, как благодать с небес, а создается нашими осмысленными усилиями. Его нельзя найти, а возможно только сотворить для себя, но не для другого человека. Не нужно думать, что кто-то может нас осчастливить или мы можем сделать кого-то счастливым.
Счастье – это всецело наша личная ответственность. Мы слишком многого ожидаем, от будущих отношений: надеемся, что встретим партнера, который нас осчастливит. Но это не так – каждый сам делает себя счастливым. Мы только можем подсказать избраннику, как понимаем для себя это состояние. И в отношениях один из главных моментов – не осчастливить партнера, а помочь ему сохранить ощущение счастья, не сломать его хрупкое равновесие. Искать счастье нужно не в отношениях, а в самих себе.
Отношения не избавляют от внутреннего несчастья
Быть открытым для счастья и искать его в отношениях – две диаметрально противоположные позиции. В первом случае мы находимся в согласии с собой и с окружающим миром. Это состояние помогает нам построить если не идеальные, то вполне гармоничные отношения. Во втором случае отношения с партнером рассматриваются как избавление от собственного несчастья. Чаще всего это непростые, болезненные истории, которые редко заканчиваются удачно.
Если человек несчастлив, никакие отношения не спасут и не пообещают счастья на долгосрочную перспективу. Внутреннее несчастье вскоре выйдет наружу, и начнет контролировать вашу жизнь. Можно сменить партнера, но это не решит проблему: если вы несчастливы, это продолжится и в новых отношениях. Вы можете потерять избранника еще и потому, что немногие люди способны выдержать общение с несчастным, неудовлетворенным жизнью человеком.
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Станьте счастливой самостоятельно
Приемлемый выход из этой ситуации – перестать перекладывать ответственность за вашу радость на плечи избранника, и постараться стать счастливой самостоятельно. Нужно разобраться с внутренними психологическими блоками, препятствующими вашему счастью.
Возьмите ответственность за счастье в свои руки. Прекратите жалеть себя и постоянно ныть. Занимайтесь самообразованием, найдите любимое дело, возьмите за правило быть счастливой уже здесь и сейчас.
Психолог Кен Шелдон на основании многолетних исследований пришел к выводу, что всего 10% счастья зависит от внешних обстоятельств: места, где мы проживаем, обеспеченности семьи, уровня образования. Еще 50% - врожденные особенности, определяющие способность быть счастливым: строение мозга, склад личности. Остальные 40% зависят непосредственно от человека – его образа жизни, выбранной профессии, наличия друзей. Следовательно, нам вполне под силу самим сделать себя счастливыми.
Как стать счастливой
Стать счастливой независимо от наличия отношений вполне возможно. Для этого необходимо разобраться в себе и правильно расставить приоритеты. Отбросьте ложные установки о том, что без партнера вы никто, и только его присутствие наполняет вашу жизнь смыслом.
В отношениях участвуют не две «половинки», а два полноценных, сформировавшихся человека. Сделать отношения гармоничными помогут несколько шагов:
разберитесь, что для вас значит «счастье»;
развивайтесь в нравственном и духовном плане - это поможет стать счастливее независимо от внешних обстоятельств;
определите, что дарит вам радость, и делайте это;
не требуйте, чтобы партнер вас осчастливил;
поймите, что делает счастливым вашего избранника, чтобы не разрушить гармонию.
Когда вы научитесь самостоятельно создавать счастье, то перестанете видеть в партнере панацею от своего несчастья, сможете построить зрелые и прочные отношения.
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Источник: www.allwomens.ru/zen