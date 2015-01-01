Гном Гномыч отказывается фотографироваться бесплатно: Яна Рудковская в восторге от предприимчивого сына

Не устаёт провоцировать вокруг себя скандалы Яна Рудковская. Своими откровениями бизнес-леди уже не раз вызывала критику в свой адрес. Чего только стоила «тёмная комната» куда Яна отправляет младшего сына за непослушание. А за «приклеившуюся» к неулыбчивому Саше Плющенко кличку «Гном Гномыч» Рудковскую не раз осуждали пользователи Рунета и даже наградили саму Яну прозвищем «Гномья мамка».instagram.com/rudkovskayaofficialНа днях имя Яны Рудковской снова возглавило последние новости шоу-бизнеса: бывшая супруга Виктора Батурина неожиданно разоткровенничалась и призналась в романе со своим протеже. Более того, Яна отметила, что вышла бы замуж за Диму Билана, поскольку он знаменит и богат. Интересно, знал ли Евгений Плющенко о бурной личной жизни своей супруги…instagram.com/rudkovskayaofficialЯна Рудковская неприятно удивила подписчиков, сообщив о денежных отношениях с младшим сыномМладшего сына Яны Рудковской интернет-пользователи постоянно жалеют. Малыш редко улыбается, а его день расписан по минутам. У ребёнка нет свободного времени на игры и общение с друзьями. Жизнь 6-летнего Саши однообразна: тренировки сменяют съёмки-подиумы.instagram.com/rudkovskayaofficialДаже в школу Плющенко-младшего решили не отдавать, а приглашать учителей домой — нельзя терять ни минуты драгоценного времени.Только что у себя в Инстаграм Яна Рудковская разместила небольшое видео, на котором уговаривает Сашу вместе сфотографироваться. Однако Гном Гномыч недоволен и отказывается позировать перед камерой бесплатно.instagram.com/rudkovskayaofficialТакая ситуация порадовала бизнес-вумен. Рудковская с радостью сообщила о предпринимательской жилке у ребёнка:Вчера на прекрасном детском празднике у Стеллы Саша за фото потребовал игрушку.Любое фото с профессиональным фотографом он расценивает как работу,а прежде чем сделать его даже со мной,надо заранее с ним договариваться )Так что мальчик растёт не промах)Сложно поверить, что Яна Рудковская, оставляя подобный пост у себя в блоге, ожидала комплиментов по поводу воспитания младшего сына. Фолловеры были шокированы отношением Рудковской к собственному ребёнку, который уже в шесть лет за каждый шаг требует вознаграждение:elizavetadiler Ну не думаю, что данной ситуацией, нужно гордится katerinazolotar Ну это же ужасно, Яна...🤦♀️ julia__ledeneva92 И маму поцеловать нормально просто так нельзя🤔странно это как то , но это ваше дело конечно ... smirolyala А чему Вы радуетесь, мама??? 🤦♀️ marinagalevska Уж простите, но я в шоке. Наверное что-то со мной не то🤔 ekaterina.hiyalovae0304 А что в этом хорошего, если даже с мамой денежные отношения ? Надрессировали ребёнка , что его психика сейчас страдает . oxsana67 Как мама его эксплуатирует , так же он с ней торгуется . Его злое лицо говорит само за себяИнтересно, друзья, вы за что-нибудь платите своим детям?Наталья Ионова (Глюкоза) призвала всех снова проголосовать за Микеллу АбрамовуПобеда Микеллы Абрамовой стала самым грандиозным скандалом за всю историю проекта «Голос». Юная певица с огромным отрывом победила в финале шестого детского «Голоса». Если бы разрыв составлял несколько процентов, никто бы не возмущался — посудачили б где-нибудь в обсуждениях, да и забыли. Но разница в 30 % оказалась слишком вызывающей, учитывая тот факт, что остальные финалисты ничуть не уступали девочке в талантах. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen