20 красивых и трогательных до слез цитат про любовь

Panajiotis/ PixabayЛюбовь обладает странным свойством: она невыразима. Когда это чувство всепоглощающее – отнимается речь. И тогда на помощь приходят цитаты, высказывания, подсказки, письма великих людей и гениев поэзии. Простые и совершенные слова о любви растрогают до слез и достучатся до любого сердца.Красивые цитаты о любви из известных книгЛюбовь всегда была и остается одной из ведущих тем для романов, драм, сказок и философских трактатов. Ей великие люди разных времен и народов посвящали рыцарские признания, лирику, сонеты. С тех пор многое в этом мире изменилось, кроме любви и слов, которыми ее можно выразить.1. Изгиб твоих губ перепишет заново историю мира.О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»2. Жил был мальчик, который любил девочку, и её смех был вопросом, в поиске ответов на которые он провёл бы всю свою жизнь.Н. Краусс «Хроники любви»3. Я люблю твои ступни за то, что они прошли сложный путь по земле и воде, сквозь ветра, пока не встретили меня.П. Неруда «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния»4. Нет в мире гармонии большей, чем мягкого звука голоса любви. Она способна умиротворить любого, даже богов.У. Шекспир «Сонеты о любви»Красивые цитаты о любви классиков мировой литературыЛюбовные переживания сложно оформить в связную речь. Но только не классикам литературы, которые в своих произведениях увековечили любовь, донесли ее смысл и значимость поколениям. Это нескончаемый источник, из которого можно черпать вдохновение для собственного выражения чувств любимому человеку, а можно просто цитировать этих великих писателей, чтобы передать всю глубину своей любви:5. Любовь подобна дереву: она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни, и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце.В. Гюго6. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит.М. Булгаков.7. Пред ней задумчиво стою. Свести очей с нее нет силы. И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю!А. Пушкин8. Отказаться от всего ради любви, может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед.С. Моэм9. Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она всегда остаётся с нами.Л. Толстой10. Любить – значит испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, ощущаешь всеми органами чувств и на как можно более близком расстоянии существо, которое ты любишь, и которое любит тебя.Стендаль11. Утверждать, что невозможно всегда любить одну и ту же женщину, также бессмысленно, как полагать, что прославленному музыканту для исполнения разных мелодий потребны разные скрипки.О. БальзакPanajiotis/ PixabayКрасивые цитаты о любви известных мыслителейКто лучше скажет о любви, чем люди, которые сочетают в себе глубокую мысль и большое сердце? Конечно – это философы и признанные мыслители. Они, как никто другой, мастерски владея искусством слова, умеют метко подметить истину любви:12. Только та любовь справедлива, которая стремится к прекрасному, не причиняя обид.Демокрит13. Любовь часто отнимает разум у того, кто его имеет, и дает тем, у кого его нет.Д. Дидро14. Чиста и свободна от влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца и неведома нам самим.Ф. Ларошфуко15. Свою любовь истолковать умеет лишь тот, кто слабо любит.Ф. ПетраркаКрасивые цитаты о любви из писем великих людейМир зачитывается любовными письмами известных людей об их чувствах и признаниях. В них много жизни, мудрости и страсти:16. Мы оба одиноки и должны понимать это. Я влюбился в тебя, но ты всегда влюблена в какое-то ничтожество.Э. Хемингуэй17. Я не прошу всегда любить меня так, как сейчас, но я прошу запомнить это. Где-то внутри меня всегда будет тот человек, которым я есть сегодня ночью.Ф. Фицджеральд18. Важно то, что я не хочу быть без Вас в течение следующих 20 или 40 лет, или сколько их есть. Я очень привык быть счастливым, и я действительно люблю Вас очень сильно.Р. Рейган19. В целом мире мне не сыскать такого сердца, как твоё. В целом мире никто не будет любить тебя так, как это делаю я.М. Энджелоу20. Видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался с моей!И. Тургенев

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