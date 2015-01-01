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20 красивых и трогательных до слез цитат про любовь

Andre
20 красивых и трогательных до слез цитат про любовь
Panajiotis/ Pixabay

Любовь обладает странным свойством: она невыразима. Когда это чувство всепоглощающее – отнимается речь. И тогда на помощь приходят цитаты, высказывания, подсказки, письма великих людей и гениев поэзии. Простые и совершенные слова о любви растрогают до слез и достучатся до любого сердца.

Красивые цитаты о любви из известных книг

Любовь всегда была и остается одной из ведущих тем для романов, драм, сказок и философских трактатов. Ей великие люди разных времен и народов посвящали рыцарские признания, лирику, сонеты. С тех пор многое в этом мире изменилось, кроме любви и слов, которыми ее можно выразить.

1. Изгиб твоих губ перепишет заново историю мира. 

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея»

2. Жил был мальчик, который любил девочку, и её смех был вопросом, в поиске ответов на которые он провёл бы всю свою жизнь.

Н. Краусс «Хроники любви»

3. Я люблю твои ступни за то, что они прошли сложный путь по земле и воде, сквозь ветра, пока не встретили меня. 

П. Неруда «Двадцать стихотворений о любви и одна песня отчаяния»

4. Нет в мире гармонии большей, чем мягкого звука голоса любви. Она способна умиротворить любого, даже богов. 

У. Шекспир «Сонеты о любви»

Красивые цитаты о любви классиков мировой литературы

Любовные переживания сложно оформить в связную речь. Но только не классикам литературы, которые в своих произведениях увековечили любовь, донесли ее смысл и значимость поколениям. Это нескончаемый источник, из которого можно черпать вдохновение для собственного выражения чувств любимому человеку, а можно просто цитировать этих великих писателей, чтобы передать всю глубину своей любви:

5. Любовь подобна дереву: она растет сама собой, глубоко запуская в нас свои корни, и нередко продолжает зеленеть даже в опустошенном сердце. 

В. Гюго

6. Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит. 

М. Булгаков.

7. Пред ней задумчиво стою. Свести очей с нее нет силы. И говорю ей: как вы милы! И мыслю: как тебя люблю! 

А. Пушкин

8. Отказаться от всего ради любви, может быть, и означает поражение, но это поражение лучше всяких побед. 

С. Моэм

9. Любовь – это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем подарить, и все же она всегда остаётся с нами. 

Л. Толстой

10. Любить – значит испытывать наслаждение, когда ты видишь, осязаешь, ощущаешь всеми органами чувств и на как можно более близком расстоянии существо, которое ты любишь, и которое любит тебя. 

Стендаль

11. Утверждать, что невозможно всегда любить одну и ту же женщину, также бессмысленно, как полагать, что прославленному музыканту для исполнения разных мелодий потребны разные скрипки. 

О. Бальзак

Panajiotis/ Pixabay

Красивые цитаты о любви известных мыслителей

Кто лучше скажет о любви, чем люди, которые сочетают в себе глубокую мысль и большое сердце? Конечно – это философы и признанные мыслители. Они, как никто другой, мастерски владея искусством слова, умеют метко подметить истину любви:

12. Только та любовь справедлива, которая стремится к прекрасному, не причиняя обид. 

Демокрит

13. Любовь часто отнимает разум у того, кто его имеет, и дает тем, у кого его нет.

Д. Дидро

14. Чиста и свободна от влияния других страстей только та любовь, которая таится в глубине нашего сердца и неведома нам самим. 

Ф. Ларошфуко

15. Свою любовь истолковать умеет лишь тот, кто слабо любит. 

Ф. Петрарка

Красивые цитаты о любви из писем великих людей

Мир зачитывается любовными письмами известных людей об их чувствах и признаниях. В них много жизни, мудрости и страсти:

16. Мы оба одиноки и должны понимать это. Я влюбился в тебя, но ты всегда влюблена в какое-то ничтожество.

Э. Хемингуэй

17. Я не прошу всегда любить меня так, как сейчас, но я прошу запомнить это. Где-то внутри меня всегда будет тот человек, которым я есть сегодня ночью.

Ф. Фицджеральд

18. Важно то, что я не хочу быть без Вас в течение следующих 20 или 40 лет, или сколько их есть. Я очень привык быть счастливым, и я действительно люблю Вас очень сильно.

Р. Рейган

19. В целом мире мне не сыскать такого сердца, как твоё. В целом мире никто не будет любить тебя так, как это делаю я. 

М. Энджелоу

20. Видно, мне суждено счастье, если я заслужил, чтобы отблеск вашей жизни смешивался с моей!

И. Тургенев

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Психология
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