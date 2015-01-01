Кто из знаков зодиака самый главный и почему

ЛевЦарственный, гордый, Лев по праву занимает одно из ведущих мест среди знаков зодиака. Для завоеваний и побед у Льва есть все необходимые данные: звезды наделили его лидерскими качествами, огромным потенциалом в различных сферах, обаянием, волевым характером. Представители этого знака могут получить что угодно: всеобщее признание, любовь, авторитет, славу, материальное благополучие. Они добиваются успеха в бизнесе, в искусстве, в управлении людьми.Как и положено царственной особе, Лев демонстрирует благородство, аристократический лоск, прекрасные манеры. Он стремится властвовать и подчинять окружающих своему влиянию, но при этом обладает добрым сердцем и широкой, открытой душой. Лев часто выступает покровителем и защитником более слабых людей, к нему всегда можно обратиться с просьбой, и рассчитывать на помощь.Среди Львов редко встретишь закомплексованного человека: они испытывают постоянную потребность в общении, стремятся занять место в центре всеобщего внимания, искренне считают себя самыми главными. Они прямолинейны и честны, отличаются искренностью.Но и у этого сильного знака есть слабости: Лев тщеславен, высокомерен и падок на лесть. Он искренне обижается, если окружающие игнорируют его советы или насмехаются над ним.ТелецПредставитель земной стихии демонстрирует невероятную стойкость, силу и упорство. Телец никогда не суетится, делает все основательно, надежно, осознавая ответственность за свои поступки. Он стоически переносит любые жизненные неурядицы, поскольку природа наделила его огромным терпением и выносливостью. Кроме того, Телец обладает неистощимой работоспособностью, благодаря которой добивается финансового благополучия.Тельцы – исключительно порядочные люди, с поразительным чувством долга. Они обязательно держат слово, и надежны как скала, никогда не предадут друзей и близких людей, не оставят их без помощи в трудный момент. Тельцы – консерваторы и приверженцы стабильности. Представители этого знака – прирожденные финансисты, они придают огромное значение материальным благам, любят комфорт и жизненные удовольствия.Телец собрал в своем характере лучшие черты своей стихии, поэтому его можно считать главным среди земных знаков. Но у него есть свои недостатки: упрямство, страсть к накопительству, несговорчивость.СкорпионПротиворечивый Скорпион – знак крайностей, сочетающий в своем характере противоположные качества, но благодаря мощной энергетике и несгибаемой силе воли, его считают главным в стихии Воды. Это знак воинов, мудрецов и экстрасенсов. Скорпион – чрезвычайно страстная натура не только в любви, а во всех сферах. Он ничего не умеет делать в полсилы: чем бы он не занимался, все осуществляет с воодушевлением и энергией.Скорпион обожает властвовать, хотя не выставляет это желание напоказ. Он предпочитает быть «серым кардиналом», кукловодом, который держит в руках ниточки чужих судеб. Люди никогда не остаются равнодушны к Скорпиону: его или страстно любят, или искренне ненавидят. Окружающим тяжело воспринять человека, олицетворяющего сочетание противоположностей: он может быть то нежным, то резким и жестоким, то скрытным, то открывающим душу.Звезды подарили Скорпиону невероятную стойкость, выносливость к ударам судьбы. Он способен подобно Фениксу возрождаться после жизненного краха и снова стремиться к высоким идеалам.Негативные стороны Скорпиона: мстительность, жестокость, страсть к манипулированию, подозрительность.ВодолейСреди знаков воздуха Водолей выделяется неоднозначной и оригинальной натурой. Он мог бы завоевать мир, и стать самым главным среди знаков зодиака, но ему это не интересно. Он предпочитает строить взаимоотношения на основе равноправия, толерантности, гуманности. Водолей отвергает принуждение, давление на окружающих, поскольку сам является слишком свободолюбивым и независимым.Водолей уделяет много времени самосовершенствованию и духовному развитию. Это знак творческих людей, новаторов, изобретателей. Небесный покровитель Уран подарил ему способность оригинально мыслить и находить нестандартное решение любой проблемы. Он отвергает рамки и устоявшиеся шаблоны: по своей натуре это непредсказуемый гений. По жизни его ведет неиссякаемое любопытство и страсть к открытиям.Водолей постоянно находится в центре общения с окружающими, он обладает задатками хорошего психолога и развитой интуицией, что делает его прекрасным собеседником. У него замечательная память и удивительная способность впитывать знания.К недостаткам Водолея относятся: чрезмерная эксцентричность и экзальтированность, иногда переходящая в депрессию, нежелание брать на себя обязательства, вспыльчивость.РыбыУникальный знак, собравший в себе черты всех своих зодиакальных предшественников. Рыбы имеют все задатки, чтобы стать главным знаком зодиака, но этому мешают многочисленные недостатки. Они не стремятся к лидерству, не любят бороться, предпочитают поддаться течению.Рыбы великодушны, гуманны, отзывчивы к чужим проблемам, готовы прийти на помощь в ущерб себе. Под мягкой натурой скрывается стальной стержень, который не может сломить никакое внешнее воздействие. Им часто улыбается Фортуна – Рыбы настоящие любимцы удачи. Возможно, потому, что они щедро делятся материальными благами с окружающими.Но при этом они уклончивы, склонны к депрессиям, унынию, легко попадают в зависимость от вредных привычек.Почему выбраны именно эти знакиОднозначно ответить на вопрос, какой из знаков зодиака главный нельзя: у каждого знака есть свои сильные стороны и свои слабости. Традиционно сильными считаются кардинальные знаки, открывающие интенсивное развитие стихии: Овен, Рак, Козерог, Весы. У фиксированных знаков стихия достигает максимума: это знаки Тельца, Льва, Скорпиона, Водолея. А в мутабельных знаках энергия соответствующей стихии идет на спад, рассеивается. Это знаки Близнецов, Девы, Стрельца, Рыб.Следовательно, можно сказать, что среди знаков огня самый главный – Лев. Среди земных – Телец. Из знаков воды, несомненно, выделяется Скорпион, а над знаками воздуха главенствует Водолей. Отдельно можно выделить Рыб, которые являясь замыкающим знаком зодиака, вобрали в себя черты своих предшественников.

Источник: www.allwomens.ru/zen