Светлана Бондарчук запутала подписчиков своими мужчинами: экс-супруга режиссёра посвятила пост бывшему возлюбленному

После расставания с Фёдором Бондарчуком его жена уже успела закрутить два серьёзных романа. Светлана, будто пытаясь наверстать упущенное время, с головой бросилась в водоворот событий. 50-летняя светская львица уже дважды бабушка, однако Светлана не планирует растворяться в своих внучках: в её блоге модные тусовки, салоны красоты, путешествия, фотосессии и любимые мужчины.instagram.com/a030aaБуквально сразу после развода в Инстаграм Светланы Бондарчук появились фотографии с молодым фотографом Сергеем Табуновым. Со временем стало понятно, что парня связывают с экс-женой знаменитого режиссёра близкие отношения. Светлана даже вывела в свет своего избранника, из-за чего была жёстко раскритикована в соцсетях — слишком уж бросался в глаза контраст между взрослой женщиной, привыкшей к богемным выходам, и молодым скромным художником.golbis.comТем не менее отношения между Светланой и Сергеем были достаточно серьёзными, пара даже завела собаку.instagram.com/a030aaЧто пошло в отношениях не так — неизвестно, но уже около полугода назад у экс-супруги Фёдора Бондарчука появился новый возлюбленный. Также как и его предшественник, мужчина сопровождает Светлану и в путешествиях, и во время светских раутов.instagram.com/a030aaБывшего любовника Светланы Бондарчук приняли за её внукаБлагодаря лёгкому характеру Светлане Бондарчук удаётся оставаться в добрых отношениях со всеми своими возлюбленными. Несмотря на расставание с Сергеем Табуновым, фотограф иногда появляется в компании своей экс-любовницы.На днях у Сергея был день рождения, и Светлана поздравила своего бывшего любовника в Instagram:Мой ❤️ Серёжа!!! С днём рождения 🥳 Сегодня будут танцы 💃🏼 🕺🏻🥂🥂🥂🥂🥂🥂👯♀️👯♂️👯♀️instagram.com/a030aaНе все подписчики Светланы Бондарчук успевают следить за её бурной личной жизнью. Поэтому в комментариях под снимком Табунова кто-то поинтересовался личностью именинника. Остроумный ответ поняли не все фолловеры…instagram.com/a030aaВ результате бывшего любовника Светланы Бондарчук некоторые действительно приняли за её внука или сына.instagram.com/a030aaПостаревшую Веру Брежневу поддержали поклонники, напав на хейтераБрежнева почти никогда не публикует семейные фото с мужем, по-прежнему придерживаясь мудрой аксиомы о том, что счастье любит тишину.В то же время певица сумела найти общий язык с племянницами супруга. В Инстаграм Веры Брежневой даже есть фотографии совместного отдыха с дочерьми Валерия Меладзе. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen