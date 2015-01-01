Анастасия Шубская поправилась: жену Александра Овечкина заподозрили в новой беременности

Очень дозировано выдают в соцсети личную информацию супруги Овечкины. Интернет-пользователи считают пару одной из самых ярких в российском медиа-пространстве. На страничках в Инстаграм Анастасии и Александра всегда положительные комментарии оставляют их поклонники. В то же время супруги иногда делятся своим семейным счастьем. Хоккеист и его жена регулярно обмениваются нежными посланиями, которые приводят в восторг фолловеров пары.instagram.com/nastyashubskayaВ августе сыну Анастасии и Александра исполнится год. За всё это время в сети не появилось ни одного снимка, на котором можно было бы рассмотреть, как выглядит маленький Серёжа Овечкин. Поклонникам приходится только фантазировать на тему о том, на кого похож ребёнок Шубской и Овечкина.instagram.com/nastyashubskayaПосле рождения малыша Настасья быстро сумела прийти в форму. В Instagram Шубской появляются фотографии, на которых фигура молодой мамы безупречна.instagram.com/nastyashubskayaВ Инстаграм Настасьи Овечкиной идёт спор из-за её беременностиВчера в блоге Насти появилось сразу несколько новых фотографий Анастасии в облегающем красном платье. Как всегда к снимку поклонники написали немало восхищённых постов.instagram.com/nastyashubskayaСразу несколько интернет-пользователей заподозрили, что жена Александра Овечкина в положении: на фотографиях живот модели показался подписчикам большим, чем обычно. Фолловеры устроили обсуждение новой беременности Насти, из-за чего в блоге начался спор:solncesveta555 Наверное скоро будет сестричка!! Похоже на это!! Дай Бог lkormacheva Будет еще один малыш?)) cosmetika_i_yhod Мне кажется или животик?🙊 mia_maria_12 @cosmetika_i_yhod мне кажется, что вам кажется temnrud @cosmetika_i_yhod и мне так же показалось )) fc_da_karen_brusttolin ничего не кажется , животик на лицо dane4kagai4ka @fc_da_karen_brusttolin🤦🏼♀️ну вы,наверное,из самого ближайшего окружения,девушка, вам то виднее!!!😂 _catherine_zeta_jonec_ Мне одной показалось, что Настя в положении?🙈😊instagram.com/nastyashubskayaНапомним, что такая же ситуация была с первой беременности Анастасии — первыми обсуждение предстоящего пополнения в семействе Овечкиных начали подписчики Instagram, и только через несколько месяцев появилось подтверждение предположений глазастых интернет-пользователей.Максим Виторган не смог простить Ксению Собчак: обманутый муж высказался в блоге супругиВозлюбленная Константина Богомолова считает, что добрый человек не может сделать больно другому осознанно, а месть — удел злых.Брошенный муж Ксении Собчак по-прежнему подписан на её Инстаграм, поэтому все рассуждения супруги появляются в новостной ленте актёра. Мимо сегодняшних рассуждений Виторган не сумел спокойно пройти — видимо, пост об умышленной подлости задел Макса за живое. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen