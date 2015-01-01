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Необычные бургеры

Elena
Необычные бургеры

Бургеры сейчас не считаются чем-то изысканным. Они пользуются спросом   среди многих людей. Их можно заказать в дорогих ресторанах, кафе или на точках уличной еды. Только вот не многие желают кушать просто булку с котлетой и сыром внутри. Есть желание побаловать себя оригинальным бургерами.  Это вполне реально, ведь повара готовы предложить интересные варианты такой еды.

Оригинальные бургеры удивят всех


В последнее  время меню стараются разнообразить. Сегодня необычные бургеры в продаже не становятся сюрпризом. Это возможно удивить себя и оценить невероятный вкус. В продаже встречаются бургеры:
  • рваные;
  • грузинские;
  • рамен-бургер;
  • хашбраун-бургер;
  • черный бургер с крабом;
  • бао-бургер;
  • дракула бургер;
  • игрокез бургер;
  • индиана-бургер.

На этом список не ограничивается. Все это кулинарные изделия отличаются ингредиентами, формой. В Sos.cafe может заказать вкусные и лучшие бургеры. В наличии есть бизнес-ланчи, панкейки, закуски, напитки и другие предложения. В кафе можно сделать вкусные и свежие заказы на любой вкус.

Необычные, но вкусные бургеры


В рваный бургер вместо котлеты кладут "рваное" мясо, которое могут собирать из ребрышек. В нем  есть салат, соленым огурец, лук, томат, сливово-перцовый соус.

Грузинский бургер отличается от тех, к которым мы так привыкли. Между булками в нем кладут не котлету, а томленую говядину, овощи гриль, соленым огурцы. В качестве приправ выступает кинза, базилик, соус сацебели, который считается грузинским.

Рамен-бургер  - настоящий шедевр, который уже своим видом способен покорять сердца. В нем используется булочка из макарон. Для ее приготовления нужна японская лапша рамен. Начинка такого бургера стандартная. Конечно, результат получается необычным и не совсем привычным. Вот так повара умело объединили в одно уличную еду и американский бургер. Остается только догадываться, какой будет в нем вкус.

Хашбраун-бургер станет прекрасным выбором для тех, костюму нравится картошка. В нем вместо булочек используются хашбрауны, то есть лепешки из натертого картофеля.  В нашей стране они называются драниками. В остальном все идентично американскому бургеру. Больше никаких сюрпризов не предвидится.

Бургеры с черной булкой уже не становятся сюрпризом. В тесто добавляются чернила каракатицы либо простой активированный уголь. Котлету можно сделать из мяса краба, что станет изюминкой. Вот в бургер Дарт Вейдер кладут еще черный сыр гауда, луковый мармелад. Украшает такое кулинарное изделие  съедобная бумага. Вот такой необычный бургер можно  заказать в Sos.cafe.
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