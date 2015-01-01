Необычные бургеры
Бургеры сейчас не считаются чем-то изысканным. Они пользуются спросом среди многих людей. Их можно заказать в дорогих ресторанах, кафе или на точках уличной еды. Только вот не многие желают кушать просто булку с котлетой и сыром внутри. Есть желание побаловать себя оригинальным бургерами. Это вполне реально, ведь повара готовы предложить интересные варианты такой еды.
Оригинальные бургеры удивят всех
В последнее время меню стараются разнообразить. Сегодня необычные бургеры в продаже не становятся сюрпризом. Это возможно удивить себя и оценить невероятный вкус. В продаже встречаются бургеры:
- рваные;
- грузинские;
- рамен-бургер;
- хашбраун-бургер;
- черный бургер с крабом;
- бао-бургер;
- дракула бургер;
- игрокез бургер;
- индиана-бургер.
На этом список не ограничивается. Все это кулинарные изделия отличаются ингредиентами, формой. В Sos.cafe может заказать вкусные и лучшие бургеры. В наличии есть бизнес-ланчи, панкейки, закуски, напитки и другие предложения. В кафе можно сделать вкусные и свежие заказы на любой вкус.
Необычные, но вкусные бургеры
В рваный бургер вместо котлеты кладут "рваное" мясо, которое могут собирать из ребрышек. В нем есть салат, соленым огурец, лук, томат, сливово-перцовый соус.
Грузинский бургер отличается от тех, к которым мы так привыкли. Между булками в нем кладут не котлету, а томленую говядину, овощи гриль, соленым огурцы. В качестве приправ выступает кинза, базилик, соус сацебели, который считается грузинским.
Рамен-бургер - настоящий шедевр, который уже своим видом способен покорять сердца. В нем используется булочка из макарон. Для ее приготовления нужна японская лапша рамен. Начинка такого бургера стандартная. Конечно, результат получается необычным и не совсем привычным. Вот так повара умело объединили в одно уличную еду и американский бургер. Остается только догадываться, какой будет в нем вкус.
Хашбраун-бургер станет прекрасным выбором для тех, костюму нравится картошка. В нем вместо булочек используются хашбрауны, то есть лепешки из натертого картофеля. В нашей стране они называются драниками. В остальном все идентично американскому бургеру. Больше никаких сюрпризов не предвидится.
Бургеры с черной булкой уже не становятся сюрпризом. В тесто добавляются чернила каракатицы либо простой активированный уголь. Котлету можно сделать из мяса краба, что станет изюминкой. Вот в бургер Дарт Вейдер кладут еще черный сыр гауда, луковый мармелад. Украшает такое кулинарное изделие съедобная бумага. Вот такой необычный бургер можно заказать в Sos.cafe.