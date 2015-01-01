Дыхательный тренажер – что это, для чего, преимущества
Дыхательный тренажер – это специализированный аппарат, который применяется для увеличения объема легких и восстановления нормальной экскурсии грудной клетки. Регулярное использование устройства позволяет улучшить кровообращение в легочной ткани и улучшить общее состояние пациента.
Показания к использованию дыхательного тренажера
Применение дыхательного тренажера возможно как в лечебных, так и в профилактических целях. Аппарат рекомендуется использовать при следующих нарушениях:
- Острый и хронический бронхит;
- Бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ);
- Атеросклероз сосудов;
- Дыхательная недостаточность;
- Стенокардия;
- Заболевания сердечно-сосудистой системы (стенокардия, гипертоническая болезнь);
- Перенесенная пневмония в анамнезе;
- Патологии мочевыделительной системы (гломерулонефрит, пиелонефрит);
- Туберкулез в фазе обострения или ремиссии.
В профилактических целях использование тренажера рекомендовано людям, которые хотят улучшить адаптацию к физическим нагрузкам. Кроме того, применение дыхательного аппарата улучшает состояние головного мозга, благодаря чему уменьшаются головные боли и предотвращаются другие болезни нервной системы.
Механизм работы дыхательного тренажера
Дыхательный тренажер – это портативное устройство, которое применяется для осуществления дыхательных упражнений. С помощью аппарата производится тренировка дыхательных мышц, благодаря чему снижается сопротивление как в фазе выдоха, так и в фазе вдоха.
Применение дыхательного тренажера в каждодневном режиме повышает адаптацию пациента к физическим нагрузкам. Тренировки усиливают снижают выраженность спазмов, улучшают состояние слизистой бронхов и альвеол. Регулярная дыхательная гимнастика обеспечивает улучшение иммунитета, что предотвращает развитие инфекций дыхательных путей.
Кроме того, в ходе использования аппарата осуществляется значительное увлажнение легочного дерева с помощью масляных или водорастворимых веществ. Это способствует снижение бронхоспастического синдрома и ускоряет отхождение мокроты.
Поэтому тренажер не только оказывает профилактическое воздействие – он может применяться и для лечения воспалительных и обструктивных заболеваний в качестве вспомогательного средства.
Преимущества дыхательного тренажера
Дыхательный тренажер представляет собой эффективный аппарат, который оказывает разностороннее воздействие на организм пациента. Он обеспечивает как профилактическое, так и лечебное действие на органы и ткани тела.
Другими преимуществами аппарата являются:
- Низкая стоимость дыхательного тренажера;
- Возможность ежедневного использования без побочных эффектов;
- Портативность устройства, возможность постоянного применения в любых ситуациях;
- Большой срок эксплуатации аппарата.
Применение тренажера обеспечивает быстрый физиологический эффект, который сразу же заметен даже после непродолжительного срока эксплуатации. Благодаря его использованию кровь пациента быстрее насыщается кислородом, вследствие чего обеспечивается благоприятное воздействие на все органы и ткани человеческого тела.
Таким образом, дыхательный тренажер – это отличное средство, которое активно применяется для лечения широкого спектра патологических состояний. Улучшение состояния легких в сочетании с общеукрепляющим действием на организм дает возможность быстро улучшить состояние здоровья и повысить адаптацию человека к физическим нагрузкам.