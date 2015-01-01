Как носить меховую шапку, чтобы не выглядеть старомодно
Раньше о меховой шапке мечтала каждая женщина, так как это был показатель достатка и вкуса. Но не всем был к лицу данный головной убор. Как же его правильно подобрать?
Сочетание со стильными вещами
Надевать разрешается, по мнению стилистов, любые вещи по своему вкусу, но чтобы они были ультрасовременными – трендовые шубы, пальто, куртки с меховым воротником. Такой образ получится органичным.
Подобрать фасон
Головной убор желательно должен соответствовать актуальным тенденциям, подходить под тип лица и гармонично сочетаться с остальной одеждой. Например, от старомодности не останется и следа, если головной убор надеть под стильно вышитую дубленку или легкое модное пальто строгого кроя. Но модельеры не советуют надевать шубу из натурального меха в этом сезоне под такую шапку. Подобрать меховую шапку можно тут. В интернет-магазине Мегамех можно подрать изделия из кожи и меха по самым выгодным ценам.
Зимняя шапка должна не только согревать, но и выступать формирующим стиль акцентом. Поэтому, если эта вещь нравится, то нужно сразу определить под нее вещи. Например, стильные ботинки, леггинсы.
Макияж, прическа
Пучок волос бесформенный на затылке, отсутствие макияжа даже красивую молодую девушку превратят на вид в работницу ЖКХ. Шапка из меха – это такая вещь, к которой образ нужно продумывать до мелочей. Потому макияж нужно делать ярким, а локоны продуманно смотреться из-под шапки.
Шапка -ушанка
Раньше такой головой убор ассоциировался с женщинами из села, к которому прилагался тулуп и валенки. Более того, эта шапка больше относится к мужским. Но, невзирая на свой невзрачный вид – это удобная и теплая вещь, что и привлекает внимание модельеров сегодня.
В этом сезоне шапка ушанка считается несомненным трендом и шьется не лишь из толстой овчины и искусственного меха, но и из лисы, песца, норки, кролика. Кроме этого в моду входят вязанные модели, которые так нравятся молодым девушкам. Однако перед покупкой подобного головного убора следует заранее подумать о верхней одежде, которая подчеркнет оригинальность и стиль новинки.
По словам модельеров, в пальто, куртке или шубе обязательно должен присутствовать элемент отделки из такого же меха, что и у шапки. Например, пальто с большим меховым воротником, который не только по меху, но и цвету совпадает с материалом шапки. То есть, если шапка пошита из меха рыжей лисы, то и воротник на пальто должен быть лисий. На куртках выгодно смотрится капюшон с опушкой. Но есть один нюанс – дорогие шубы, даже и совпадающие по меху с головным убором совершенно не подходят, так как общий внешний вид выглядит как некорректно подобранный ансамбль.
Девушкам, предпочитающим кожаные куртки и пальто, рекомендуется для шапки выбрать также кожаный верх. В случаях с дубленкой верх на шапке должен быть непременно из замши. Исключение составляют полушубки по типу дубленок. Под них модно носить шапку-ушанку крупной вязки, которые отличаются на рынке большим разнообразием. Универсальные модели – трикотажные и комбинированные ушанки, которые подходят к любой одежде. Интересный пример – пуховик, который с таким головным убором молодит образ женщины. Богемный вид дизайнеры предлагают создать, надев высокие замшевые сапоги, полупальто и толстый шарф, и трикотажную шапку.
Также есть некоторые правила для ношения таких головных уборов. Если верхняя одежда однотонного цвета, без отделки, то ушанка должна стать ярким акцентом в наряде. И напротив, для ярких узорчатых курток подбирают однотонную шапку подходящего цвета.