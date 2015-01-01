Кому по гороскопу деньги приносят несчастье

Kalhh/ PixabayМогут ли деньги стать источником счастья? Исследования психолога Элизабет Данн из Университета Британской Колумбии показали, что отношение к деньгам зависит от характера человека. Поскольку характер во многом определяется гороскопом, то астрология дает разъяснения, каким знакам зодиака деньги приносят несчастье.Каким знакам зодиака стоит подальше держаться от денегПредставители этого знака – идеалисты, которые уделяют больше внимания высоким материям, чем финансам. Они видят счастье в духовном развитии, а не материальных благах. Водолей никогда не трясется над своими сбережениями, поскольку у него их практически никогда нет. Он часто становится жертвой мошенников, и всевозможных финансовых аферистов. Но Водолей в таких случаях не расстраивается, а смотрит на потерю денег с философской точки зрения. Деньги не способны сделать его счастливым, поскольку Водолей находит счастье в вещах, не требующих материальных затрат.Если Водолей неожиданно получит крупную сумму денег, это не сделает его счастливым, а только принесет головную боль. Он будет страдать из-за того, что не знает, как правильно распорядиться финансами, и в результате может потратить всю сумму на воплощение какой-то из своих экстравагантных идей. Водолей считает, что большие деньги могут привлечь к нему внимание мошенников и криминальных личностей. Богатство становится источником тревожных мыслей, опасения за свою жизнь и жизнь близких людей.При всем равнодушии к деньгам, если Водолей получает прибавку к жалованью, он часто воспринимает это как недооценку своих способностей. Ему кажется, что труд должны были оценить выше. В результате он страдает и чувствует себя несчастным.Легкий, энергичный Овен никогда не стремится стать богачом: его вполне устраивает ситуация, когда хватает денег на самые необходимые вещи. Он невероятно беспечно обращается с финансами: может бросать деньги на ветер, одалживать крупные суммы друзьям, помогать нуждающимся. Овен стремится во всем быть первым, и деньги рассматривает как средство достижения цели. между финансами и славой, он практически всегда выбирает славу.Joakant/ PixabayРост доходов Овна не означает, что автоматически растет удовлетворение жизнью. Он бывает настолько загружен работой и стремлением достичь вершины карьерной лестницы, что не остается времени на то, чтобы с удовольствием тратить заработанные деньги. Счастье Овна зависит не от состояния его банковского счета, а от восхищения и уважения, которые он вызывает у окружающих. А поскольку славу и признание нельзя купить за деньги, то они не могут сделать Овна счастливым. Для него гораздо более ценным и актуальным является его позиция лидера, первенство в любом виде деятельности и продвижение по социальной лестнице.Представители этого знака очень серьезно относятся к деньгам, но редко становятся счастливыми, обладая крупным состоянием. В молодости Козерог много и усердно работает, чтобы добиться финансового благополучия. Он посвящает лучшие годы жизни упорному труду, отказывая себе в развлечениях и удовольствиях. Естественно в таких условиях он не может чувствовать себя счастливым. Козерог постоянно сравнивает себя с более обеспеченными людьми, и страдает от того, что не может приблизиться к их уровню. Он любит повторять фразу: «Время – деньги», и очень переживает, что время, посвященное отдыху, не дает ему заработать деньги. Приравнивание этих двух категорий меняет восприятие событий, мешает наслаждаться отдыхом, снижает качество жизни.В стремлении достичь желаемого уровня доходов, Козерог ведет аскетический образ жизни, экономит на всем, а особенно на развлечениях. Когда он наконец-то достигает запланированного благополучия, то настолько изнурен морально и физически, что у него не хватает сил наслаждаться обретенным богатством. По привычке он продолжает жить в режиме строгой экономии, избегает необдуманных трат. А психологи считают, что деньги приносят счастье тем, кто в принципе способен радоваться и получать удовольствие от жизни. Деньги открывают перед Козерогом новые возможности, но он упускает шанс их использовать и стать счастливее.Кто из детей по гороскопу потенциальные хулиганы в школеНекоторые созвездия дарят своим подопечным такой буйный и энергичный характер, что дети просто не могут усидеть на месте. Читать далее

Источник: www.allwomens.ru/zen