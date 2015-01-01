Виктория Исакова впервые показала любимое фото с маленькой дочерью и рассказала о страхах малышки

Более 15 лет актриса Виктория Исакова замужем за режиссёром Юрием Морозом, однако актриса старается скрывать подробности своей личной жизни от чужих глаз. Только недавно стало известно, что у супругов подрастает общая дочь, но ни имени, ни точного возраста малышки не известно.instagram.com/v_isakovaБуквально несколько месяцев назад Виктория начала размещать снимки дочери в свооём блоге. Лицо девочки при этом актриса не показывает.instagram.com/v_isakovaСегодня Исакова показала своё любимое фото с дочерью, сделанное несколько лет назад.instagram.com/v_isakovaАктриса рассказала, что подрастающая дочь призналась ей в своих страхах — малышка боится взрослеть.instagram.com/v_isakovaВ Инстаграм Настасьи Овечкиной идёт спор из-за её беременностиСразу несколько интернет-пользователей заподозрили, что жена Александра Овечкина в положении: на фотографиях живот модели показался подписчикам большим, чем обычно. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen