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Виктория Исакова впервые показала любимое фото с маленькой дочерью и рассказала о страхах малышки

Andre
Виктория Исакова впервые показала любимое фото с маленькой дочерью и рассказала о страхах малышки
Более 15 лет актриса Виктория Исакова замужем за режиссёром Юрием Морозом, однако актриса старается скрывать подробности своей личной жизни от чужих глаз. Только недавно стало известно, что у супругов подрастает общая дочь, но ни имени, ни точного возраста малышки не известно.

instagram.com/v_isakova

Буквально несколько месяцев назад Виктория начала размещать снимки дочери в свооём блоге. Лицо девочки при этом актриса не показывает.

instagram.com/v_isakova

Сегодня Исакова показала своё любимое фото с дочерью, сделанное несколько лет назад. 

instagram.com/v_isakova

Актриса рассказала, что подрастающая дочь призналась ей в своих страхах — малышка боится взрослеть.

instagram.com/v_isakova

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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