в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
14
0
Нравится0

Анна Семенович у себя в Instagram и в сети: волшебство фотошопа изменило певицу до неузнаваемости

Andre
Анна Семенович у себя в Instagram и в сети: волшебство фотошопа изменило певицу до неузнаваемости
Очередной раз попалась на использовании фоторедакторов, корректирующих фигуру, Анна Семенович. Певица размещает в своём блоге фотографии, которые проходят обработку популярными программами.

instagram.com/ann_semenovich

Семенович, которая от природы наделена пышными формами, старается сделать свою фигуру стройной хотя бы в интернете. Однако в сеть попадают снимки экс-блестящей, сделанные в то же время в том же месте.

instagram.com/ann_semenovich

Звезда мало похожа на себя на этих кадрах. На фото, которое Анна разместила в своём Instagram, она смотрится на фоне Бориса Щербакова хрупкой и изящной. А вот на снимках, которые попали в сеть, знаменитый актёр теряется за роскошными формами коллеги.

instagram.com/ant_prikhodko

instagram.com/ant_prikhodko

instagram.com/gavrilovnak1

Как вы считаете, может Анне Семенович всё-таки пора на диету?

В 21 год Елизавета Пескова выглядит на 40+

Фотографии с презентации капсульной коллекции Лизы Песковой уже гуляют по соцсетям. Старшая дочь пресс-секретаря Владимира Путина подверглась мощной критике пользователей. По мнению инстаграмщиков, девушка перестаралась с пластикой или макияжем — лицо Елизаветы, которой в январе исполнился всего 21 год выглядит, напоминает лицо взрослой женщины, перенесшей неудачную пластическую операцию. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Анна Семенович решила резко похудеть за 3 дня и поделилась списком своих процедур. Похудеет или нет?

Анна Семенович решила резко похудеть за 3 дня и поделилась списком

Обо всем
«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние килограммы

«Её в плуг впрягать можно»: Анну Семенович раскритиковали за лишние

Обо всем
Яна Рудковская заметно постарела, фото

Яна Рудковская заметно постарела, фото

Обо всем
Анну Седокову папарацци «поймали» на прогулке: певица поразила пышными формами

Анну Седокову папарацци «поймали» на прогулке: певица поразила

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Растут в горшках на подоконнике