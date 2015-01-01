Анна Семенович у себя в Instagram и в сети: волшебство фотошопа изменило певицу до неузнаваемости

Очередной раз попалась на использовании фоторедакторов, корректирующих фигуру, Анна Семенович. Певица размещает в своём блоге фотографии, которые проходят обработку популярными программами.instagram.com/ann_semenovichСеменович, которая от природы наделена пышными формами, старается сделать свою фигуру стройной хотя бы в интернете. Однако в сеть попадают снимки экс-блестящей, сделанные в то же время в том же месте.instagram.com/ann_semenovichЗвезда мало похожа на себя на этих кадрах. На фото, которое Анна разместила в своём Instagram, она смотрится на фоне Бориса Щербакова хрупкой и изящной. А вот на снимках, которые попали в сеть, знаменитый актёр теряется за роскошными формами коллеги.instagram.com/ant_prikhodkoinstagram.com/ant_prikhodkoinstagram.com/gavrilovnak1Как вы считаете, может Анне Семенович всё-таки пора на диету?В 21 год Елизавета Пескова выглядит на 40+Фотографии с презентации капсульной коллекции Лизы Песковой уже гуляют по соцсетям. Старшая дочь пресс-секретаря Владимира Путина подверглась мощной критике пользователей. По мнению инстаграмщиков, девушка перестаралась с пластикой или макияжем — лицо Елизаветы, которой в январе исполнился всего 21 год выглядит, напоминает лицо взрослой женщины, перенесшей неудачную пластическую операцию. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen