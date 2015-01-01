Ремонт квартиры под ключ используя новые методики от компании stroyhouse.od.ua

Один из распространенных и выгодных заказов для наших клиентов – ремонт квартир под ключ. Это объяснимо тем, что в ремонтные работы входит широкий спектр услуг, избавляя от необходимости искать дополнительных подрядчиков и обращаться в необходимые службы. Кроме того, вся ответственность ложится на одну компанию, сокращая время ремонта. Самое главное – такой ремонт существенно дешевле, чем заказ услуг по отдельности в разных организациях. Планируя выполнить комплексный ремонт, заказчик соглашается с выполнением работ в несколько стадий: демонтажные, отделочные, перепланировка. Они могут быть выполняться последовательно или параллельно. Капитальный ремонт под ключ предусматривает выравнивание поверхностей, проведение электромонтажных работ, установку электрофурнитуры, сантехнические и финишные работы (покраска и поклейка обоев, укладка ламината и плитки, установка дверей).

Правильный выбор строительной компании – залог успешного ремонта

Огромное значение имеет то, какой компании будет поручено исполнение ремонтных услуг. Важно понимать, что только опытные эксперты узкой специализации могут сделать все быстро, качественно и надежно, предлагая гарантию на выполненные работы. Доверяя ремонт под ключ нашей фирмы, вы получаете гарантию сроком на 3 года на завершенные работы.

После того, как куплена квартира, начинается новая жизнь – планирование ремонтных работ. Для многих слово «ремонт» ассоциируется с чем-то длительным, стрессовым и трудоемким, но не с нашей компанией. Мы знаем, как избежать ненужных расходов денег и времени, чтобы в конечном итоге получить качественный ремонт с уникальным дизайном.

Ремонт под ключ обычно включают в себя следующие услуги:

Создание дизайн проекта квартиры.



Демонтажные работы и строительство перегородок.



Доставка стройматериалов, инструментов для ремонта.



Монтаж окон, подоконников с установкой батарей отопления.



Чистовая отделка.



Установка мебели и техники.

Ремонт не обязательно должен состоять из вышеперечисленных пунктов. Объем услуг зависит конкретного объекта, его состояния, пожеланий клиента. Опытные специалисты подскажут, какие услуги нужно включить в комплексный ремонт, а от каких лучше отказаться. Мы знаем с чего лучше всего начать ремонт, продумывая каждую мелочь. Детальную информацию узнавайте у менеджеров компании по указанным телефонам либо через онлайн-форму на сайте stroyhouse.od.ua.

Источник: https://stroyhouse.od.ua/services_type/remont-kvartir-pod-klyuch