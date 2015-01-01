Консультация флеболога - методы лечения

Каждый человек, в той или иной степени, находится в группе риска патологий сосудистой системы. Это сложилось в силу нашего прямохождения, положение тела в пространстве способствует повышенному давлению на клапаны, что приводит к патологиям капилляров. В данном случае помочь вам сможет врач флеболог.

Компетенции флеболога

Работа врача-флеболога связана с диагностикой и терапией дефектов артерий. В большинстве случаев данные патологии возникают в нижних конечностях, так как именно на эту область кровеносной системы идет большая нагрузка. Консультация врача флеболога необходима беременным женщинам и людям в группе риска.

Когда обращаться к флебологу?

Даже если у вас не наблюдается варикозных расширений и других заболеваний, связанных с венозной системой, вам необходима консультация флеболога в случае, если у ваших родственников присутствует данная проблема. Предрасположенность к заболеваниям капилляров передается по наследству, именно поэтому женщинам, особенно в период беременности, консультация флеболога должна быть регулярна, дабы избежать проблем и осложнений будущем. Во время беременности у женщины меняется гормональный фон, а также возрастает нагрузка, что увеличивает риск возникновения заболевания.

Будьте внимательны к себе, помощь специалиста необходима при:

Возникновение сеточки на коже, ярко выраженной



Возникновения дефектов в виде взбухших артерий



Быстрая утомляемость конечностей



Утомляемость и жжение нижних конечностей в конце рабочего дня, при перегревании



Зуд в районе расширений



Изменение пигментации кожи в районе расширений на коричневый оттенок



Ярко выраженные отеки

Процесс обследования

Компетентный специалист, после обследования, должен направить пациента на следующие обследования:

Общие анализы крови



Комплексное ультразвуковое обследование



Флебография



Ультразвуковое ангиосканирование

Способы терапии