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Консультация флеболога - методы лечения

Elena

Каждый человек, в той или иной степени, находится в группе риска патологий сосудистой системы. Это сложилось в силу нашего прямохождения, положение тела в пространстве способствует повышенному давлению на клапаны, что приводит к патологиям капилляров. В данном случае помочь вам сможет врач флеболог.


Консультация флеболога


Компетенции флеболога


Работа врача-флеболога связана с диагностикой и терапией дефектов артерий. В большинстве случаев данные патологии возникают в нижних конечностях, так как именно на эту область кровеносной системы идет большая нагрузка. Консультация врача флеболога необходима беременным женщинам и людям в группе риска.



Когда обращаться к флебологу?


Даже если у вас не наблюдается варикозных расширений и других заболеваний, связанных с венозной системой, вам необходима консультация флеболога в случае, если у ваших родственников присутствует данная проблема. Предрасположенность к заболеваниям капилляров передается по наследству, именно поэтому женщинам, особенно в период беременности, консультация флеболога должна быть регулярна, дабы избежать проблем и осложнений будущем. Во время беременности у женщины меняется гормональный фон, а также возрастает нагрузка, что увеличивает риск возникновения заболевания.


Будьте внимательны к себе, помощь специалиста необходима при:


  • Возникновение сеточки на коже, ярко выраженной

  • Возникновения дефектов в виде взбухших артерий

  • Быстрая утомляемость конечностей

  • Утомляемость и жжение нижних конечностей в конце рабочего дня, при перегревании

  • Зуд в районе расширений

  • Изменение пигментации кожи в районе расширений на коричневый оттенок

  • Ярко выраженные отеки

Процесс обследования


Компетентный специалист, после обследования, должен направить пациента на следующие обследования:


  • Общие анализы крови

  • Комплексное ультразвуковое обследование

  • Флебография

  • Ультразвуковое ангиосканирование

Консультация флеболога


Способы терапии



  • На ранних этапах болезни обычно используется медикаментозное лечение. Специалисты прописывают препараты местного и внутреннего применения. Это дает возможность провести профилактику заболевания и укрепить стенки сосудов, что предотвращает развитие болезни.

  • В случае, если медикаменты не помогают, проводят компрессионную склеротерапию. Процесс позволяет быстро получить видимые результаты. Операция проводится быстро и безболезненно, в капилляр вводится препарат, который исключает его из процесса кровообращения путем слипания стенок.

  • Пенная терапия является более серьезной версией компрессионной склеротерапии. Вводится препарат, который заполняет вену полностью. Преимуществом такого метода лечения является скорость распространения вещества, благодаря чему быстро заполняется варикозное расширение.

  • Эхосклеротерапия позволяет сделать описанные в предыдущих методах операции гораздо точнее благодаря использованию современных устройств и УЗИ. Вещество вводится точечно в каждую вену, что дает добиться больше точности.

  • Озоносклерозирование мягко восстанавливает поврежденные вены при помощи раствора с озоном. Это скорее косметическое корректирование нежели лечение.

  • Отдельная область флебологии – сосудистая хирургия, которая позволяет убрать любые дефекты сосудов навсегда. Выделяют два вида хирургического вмешательства – минифлебэктомия и радиочастотное излучение.

  • Радиочастотная терапия позволяет ликвидировать повреждения стенок сосудов путем нагревания и запекания введенным через кожу катетером. На него подается ток, температура нагревания составляет 100-120 градусов.

  • Минифлебэктомия позволяет избавиться от пораженных участков вен путем вытягивания их через небольшие разрезы. Процедура проводится под местным обезболивающим, период восстановления не превышает пары часов.


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