Консультация флеболога - методы лечения
Каждый человек, в той или иной степени, находится в группе риска патологий сосудистой системы. Это сложилось в силу нашего прямохождения, положение тела в пространстве способствует повышенному давлению на клапаны, что приводит к патологиям капилляров. В данном случае помочь вам сможет врач флеболог.
Компетенции флеболога
Работа врача-флеболога связана с диагностикой и терапией дефектов артерий. В большинстве случаев данные патологии возникают в нижних конечностях, так как именно на эту область кровеносной системы идет большая нагрузка. Консультация врача флеболога необходима беременным женщинам и людям в группе риска.
Когда обращаться к флебологу?
Даже если у вас не наблюдается варикозных расширений и других заболеваний, связанных с венозной системой, вам необходима консультация флеболога в случае, если у ваших родственников присутствует данная проблема. Предрасположенность к заболеваниям капилляров передается по наследству, именно поэтому женщинам, особенно в период беременности, консультация флеболога должна быть регулярна, дабы избежать проблем и осложнений будущем. Во время беременности у женщины меняется гормональный фон, а также возрастает нагрузка, что увеличивает риск возникновения заболевания.
Будьте внимательны к себе, помощь специалиста необходима при:
- Возникновение сеточки на коже, ярко выраженной
- Возникновения дефектов в виде взбухших артерий
- Быстрая утомляемость конечностей
- Утомляемость и жжение нижних конечностей в конце рабочего дня, при перегревании
- Зуд в районе расширений
- Изменение пигментации кожи в районе расширений на коричневый оттенок
- Ярко выраженные отеки
Процесс обследования
Компетентный специалист, после обследования, должен направить пациента на следующие обследования:
- Общие анализы крови
- Комплексное ультразвуковое обследование
- Флебография
- Ультразвуковое ангиосканирование
Способы терапии
- На ранних этапах болезни обычно используется медикаментозное лечение. Специалисты прописывают препараты местного и внутреннего применения. Это дает возможность провести профилактику заболевания и укрепить стенки сосудов, что предотвращает развитие болезни.
- В случае, если медикаменты не помогают, проводят компрессионную склеротерапию. Процесс позволяет быстро получить видимые результаты. Операция проводится быстро и безболезненно, в капилляр вводится препарат, который исключает его из процесса кровообращения путем слипания стенок.
- Пенная терапия является более серьезной версией компрессионной склеротерапии. Вводится препарат, который заполняет вену полностью. Преимуществом такого метода лечения является скорость распространения вещества, благодаря чему быстро заполняется варикозное расширение.
- Эхосклеротерапия позволяет сделать описанные в предыдущих методах операции гораздо точнее благодаря использованию современных устройств и УЗИ. Вещество вводится точечно в каждую вену, что дает добиться больше точности.
- Озоносклерозирование мягко восстанавливает поврежденные вены при помощи раствора с озоном. Это скорее косметическое корректирование нежели лечение.
- Отдельная область флебологии – сосудистая хирургия, которая позволяет убрать любые дефекты сосудов навсегда. Выделяют два вида хирургического вмешательства – минифлебэктомия и радиочастотное излучение.
- Радиочастотная терапия позволяет ликвидировать повреждения стенок сосудов путем нагревания и запекания введенным через кожу катетером. На него подается ток, температура нагревания составляет 100-120 градусов.
- Минифлебэктомия позволяет избавиться от пораженных участков вен путем вытягивания их через небольшие разрезы. Процедура проводится под местным обезболивающим, период восстановления не превышает пары часов.