Как избежать рутины в браке?
Спустя год, после появления штампа в паспорте, 50% пар распадаются. Ведь к этому сроку формируется привычка, и возникает рутина. Остановить это помогут стимуляторы g, вагинальные шарики и другие сексуальные игрушки. Но не стоит зацикливаться только на интимной стороне совместной жизни. Следует изменить свое отношение к браку и вернуть в семью утраченную гармонию.
Решаем бытовые вопросы
Основой рутины признано повторение стандартных и не всегда приятных действий в быту. Это мелкие ссоры, придирки и неурядицы. Чтобы сохранить брак и вернуть гармонию, психологи рекомендуют следовать таким советам:
- меняемся – отбросьте унылую домашнюю одежду, и встречайте любимого в стильных вещах, подчеркивающих фигуру;
- ухаживаем за собой – сделайте прическу, смените цвет волос и снова начните делать легкий дневной мейк-ап;
- не придираемся – не стоит ругаться из-за «выставки носков», небрежно брошенных вещей и прочих мелочей;
- удивляем – делайте приятные сюрпризы;
- перевоплощаемся – в этом помогут сексуальные костюмы от perchinka.com.ua.
Также не забывайте про совместный досуг. Зачем сидеть дома по вечерам, ведь можно пройтись, посетить кафе или сходить на премьеру очередного блокбастера. Так вы найдете массу новых тем для разговоров. Не забудьте красиво одеться и накраситься. Ведь восхищенные взгляды со стороны посторонних мужчин укрепят уверенность вашего партнера в том, что он правильно выбрал спутницу жизни.
Работаем с интимной сферой
Налаживая психологическую близость, не забывайте и о плотских утехах. Ведь половая жизнь укрепляет брак и помогает достичь максимального единства. Побороть рутину в постели помогут такие рекомендации сексолога:
- сменим акценты – если вы чаще играете пассивную роль, стоит пару раз побыть в роли активного инициатора экспериментов;
- пробуйте что-то новое – подобрать сексуальные игрушки и реализовать самые сокровенные фантазии поможет секс шоп Перчинка;
- говорите о своих желаниях – такая открытость сделает секс более приятным и ярким.
Также сексологи рекомендуют удивлять любимых. Ну что мешает встретить мужа в нижнем белье, и устроить ему увлекательное путешествие в спальню?
Как видите, избежать рутины несложно. Достаточно проявить немного сдержанности в быту и добавить каплю изобретательности в интимную сферу. Такие простые действия помогут укрепить ваш любовный союз.