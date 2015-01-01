Выбор пряжи: на что обратить внимание
С чего начинается вязание? В первую очередь с выбора пряжи. От этого зависит насколько качественным, красивым и долговечным будет готовое изделие. Сегодня выбор пряжи настолько огромен, что запросто можно ошибиться. Эта статья поможет разобраться во всем этом разнообразии и купить пряжу для вязания в интернет-магазине «Клубок.шоп» без ошибок. Ну а если у вас все же возникнут какие либо вопросы, то специалисты klubok.shop всегда подскажут какая пряжа лучше подойдет для того или иного изделия.
Из чего делают пряжу для вязания?
В основе нитей лежат волокна. Они могут быть натуральными или химическими.
Натуральные волокна:
- растительные: хлопок и лен;
- животные: шелк и шерсть;
Химические волокна:
- искусственные: вискозные, триацетатные, ацетатные;
- синтетические: полиамидные, полиэфирные, полиуретановые, полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, поливинилспиртовые, полиолефиновые;
- неорганические: металлические, стекловолокна.
Как обрабатывают пряжу
Чтобы улучшить свойства пряжи, при изготовлении ее обрабатывают. Это позволяет нити стать более устойчивой при стирке, сохранять цвет и форму, предотвращать появление катышков. Например, хлопок обрабатывается щелочью. Процесс называется мерсеризацией. В итоге хлопковая нить становится блестящей и гладкой.
Характеристики пряжи
- длина,
- толщина,
- крутка,
- ровность,
- прочность,
- упругость,
- подверженность появлению катышков.
Первое, на что нужно обращать внимание - длина и толщина нити. На упаковках всегда написано сколько метров в 50 или 100 метрах. Для каждой пряжи эти показатели индивидуальны. В описаниях и мастер-классах часто указано не название, а именно эти данные. Проще всего считать длину нитки в ста граммах. Например, моток, на котором указано 300м/100 гр. будет равен по длине двум моткам 150м/50гр.
Существует такое понятие как единица линейной плотности. То есть, сколько граммов весит один метр пряжи. А вес нити в километре, обозначается Текс. Значения этих единиц пишется в виде номера. В основном на бобинах для машинного вязания.
Следующий фактор – крутка (обычно на этикетках не пишется). Означает сколько оборотов нити в одном отрезке длины. Крутку довольно просто определить визуально. Чем сильнее крутка, тем жестче нить. Но в то же время прочнее. Пряжу для вязания сильно не скручивают, чтобы она была более мягкой. Проверить, не перекручена ли нить легко. Ее нужно взять, растянуть в разные стороны и затем переложить концы в одну руку. Так, чтобы свисала петелька. Если закручивается, то связать ровное полотно не получится, будет «косить».
Ровность, прочность и упругость также можно определить по внешнему виду. Желательно нить потянуть с усилием или попробовать разорвать.
Труднее всего распознать насколько пряжа подвержена скатыванию – пилингу. По мотку сложно понять появятся катышки или нет. Выявляется это уже в готовом изделии. Очень неприятно и обидно. Ведь были потрачены время, силы и средства. Поэтому, прежде чем приобрести заветные моточки, стоит тщательно собрать всю информацию. Лучше всего спросить у знающих, опытных вязальщиц. Например, на тематических форумах.