Запрет на въезд в РФ: причины и можно ли снять
Запрет на въезд в Российскую Федерацию – это санкция, применяемая миграционной службой к гражданам других стран, на основаниях, установленных в ст.26 и ст.27 114-ФЗ от 15.08.1996 года «О порядке выезда и въезда в Российскую Федерацию». В законе указано в каких случаях и на какой срок может вводится ограничение на въезд.
В каких случаях вводится запрет на въезд
Решение о запрете на въезд в Российскую Федерацию может быть вынесено на следующих основаниях:
- При нарушениях правил прохождения государственной границы.
- Превышение срока пребывания. Запрет устанавливается в случае превышения срока, указанного в визе, или 90 календарных дней при безвизовом режиме. В последнем случае иностранец может пребывать на территории РФ на протяжении 90 КД в течение полугода и пересечение границы с взятием новой миграционной карты не освобождает его от этого ограничения.
- Административные правонарушения. Если лицо было привлечено к административной ответственности более двух раз в течении 3-х лет, то также налагается запрет на въезд в страну.
- Выдворение и депортация. В случае единичного правонарушения, повлекшего за собой депортацию запрет длится 5 лет, при повторных нарушениях срок увеличивается до 10 лет.
- Применение подложных документов.
- Указание ложных или недостоверных сведений о себе, целях своего визита.
- В случае если лицо представляет угрозу для страны, в том числе для здоровья граждан.
- Отсутствие документов или средств, необходимых для получения визы.
- Наличие действующей судимости.
Чтобы узнать о наличии запрета на въезд в Российскую Федерацию, необходимо зайти на сайт Федеральной миграционной службы и заполнить соответствующую форму. Также можно направить письменный запрос в миграционную службу или обратиться туда лично.
Снятие запрета на въезд в РФ
Иногда существует возможность снятия запрета на въезд. Это возможно осуществить, подав жалобу в вышестоящую миграционную службу или заявление в суд. Только эти два органа вправе выдать решение об отмене запрета. Попытка решения этого вопроса иными способами может повлечь за собой уголовную ответственность и ограничение въезда на более длительный период.
При обращении с заявлением в суд, на период рассмотрения иска может быть снят запрет. Это важно в случае, если иностранец узнал о запрете в момент нахождения на территории России. В ходе рассмотрения дела, суд оценит законность решения о запрете на въезд и вынесет решение.
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