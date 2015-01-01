Подруга вцепилась в волосы Ксении Собчак прямо на «Кинотавре»
Как и на кинофестиваль в Каннах, на сочинский «Кинотавр» собралось множество знаменитостей, имеющих к кинематографу весьма отдалённое отношение. Став причастными к одному из главных кинособытий страны, светские львицы спешат заполнить фотографиями с мероприятия свои странички в Instagram.
В Инстаграм Надежды Оболенцевой, у которой уже несколько месяцев длится роман с экс-супругом Надежды Михалковой Резо Гигинеишвили, появилось интересное фото.
instagram.com/kommersant_style
Светская львица вцепилась в волосы Ксении Собчак и что-то увлечённо рассказывает ей на ухо.
Снимок с Ксюшей Надежда подписала:
nadineobolentseva #кинотавр30творит чудеса @xenia_sobchak и @olololnew 🔮❤️
instagram.com/nadineobolentseva
Вид главных столичных тусовщиц заинтриговал подписчиков микроблога. Фолловеры довольно скептически отозвались о дружбе Собчак и Оболенцевой:
ira_travellista Ухх как в волосы вцепилась 😎 yulya_november Алкоголь творит чудеса)) rinakowa Судя по захвату волос, это бойня 🤘🤘🤘 lena_omelya С такими друзьями и врагов не надо rubysmonoch Да как-то не по по-доброму она ее за волосы держит🤔
Подруга Натальи Водяновой опубликовала неудачное фото модели: дряблый живот звезды обсуждают в сети
На долгое время Наталья Водянова стала для пользовательниц соцсетей настоящим эталоном, к которому нужно стремиться. Модель родила пятерых детей, однако её фигура совершенно не изменилась. Водянова пропагандирует спорт, здоровый образ жизни и правильное питание. Нельзя не поверить модели, ведь результат очевиден — фигуре звезды могут позавидовать 18-летние красотки. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
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