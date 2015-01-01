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Дарья Мороз отказалась говорить о новой семье отца: актриса показала редкое семейное фото

Andre
Дарья Мороз отказалась говорить о новой семье отца: актриса показала редкое семейное фото
Редко звёздные дети выбирают иную профессию, обычно они идут по стопам своих родителей. Дочь актрисы Марины Левтовой и Юрия Мороза не стала исключением. Сегодня имя Дарьи Мороз хорошо известно зрителям.

Дарья рано осталась без мамы — Марина Левтова трагически погибла 19 лет назад.

hodor.lol

Через три года после смерти жены Юрий Мороз снова женился. Второй супругой режиссёра стала актриса Виктория Исакова.

goodhouse.ru

Наверняка, для 20-летней Даши появление мачехи стало тяжёлым испытанием.

На «Кинотавре» Дарья Мороз вышла на красную дорожку вместе с отцом

В Инстаграм Дарьи Мороз почти нет фотографий с отцом. Нет там и ни одного снимка с Викторией Исаковой, хотя женщины были подругами — именно Даша познакомила Вику с Юрием.

Сегодня в Инстаграм Дарьи Мороз впервые за долгое время появилось фото с папой. Актёрское семейство вышло вместе позировало на красной дорожке сочинского «Кинотавра».

Актриса гордо похвасталась, что Юрия Мороза все принимают за её жениха.

instagram.com/d_moroz

В обсуждениях поклонники оставили немало комплиментов талантливой паре. Кто-то из фолловеров бестактно спросил о том, как сложилась личная жизнь режиссёра после смерти Марины Левтовой. Дарья Мороз, которая всегда поддерживает в Instagram обратную связь с поклонниками, в этот раз не захотела говорить о новой семье отца, предложив любопытным читать прессу.

instagram.com/d_moroz

Экс-супруга Сергея Бондарчука-младшего вышла в свет с обручальным кольцом через полгода после развода

В Инстаграм Таты Бондарчук (Мамиашвили) появилось несколько фотографий с «Кинотавра», который стартовал в Сочи. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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