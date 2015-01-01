Гуф заинтриговал новым романом: поклонники гадают, кто покорил сердце музыканта

На протяжении последних нескольких месяцев Алексея Долматова преследовал какой-то злой рок. Музыканта бросила Кети Топурия, которая не простила ему измену. Фанаты пары до сих пор надеются, что солистка «А-Студио» простит и вернётся к рэперу.instagram.com/therealgufТолько что в Инстаграм Гуфа появилось неожиданное фото. На снимке рэпер запечатлён в строгом костюме, белой рубашке и с розой в петличке. Однако подпись к новому фото Гуфа ещё больше озадачила поклонников. Алексей лаконично сообщил:therealguf Она сказала ‘да’ 🙏🏾instagram.com/therealgufФанаты, которые отслеживают все последние новости на страничке музыканта, в недоумении. Никто не может разгадать интригу Алексея — кто такая ОНА, на что она согласна, и что вообще происходит?В комментариях обозначились три основные версии:К Гуфу решила вернуться его бывшая жена Айза.Кети Топурия сменила гнев на милость и собралась с неверным возлюбленным в загс.Гуф станет героем нового седьмого сезона «Холостяк».Музыкант не вступает в дискуссии со своими фолловерами, которые за полчаса успели оставить более 600 комментариев с предположениями.Мы же продолжаем следить за развитием событий, чтобы наши постоянные подписчики первыми узнавали все последние новости звёзд.Мама Тимати создала коллекцию одежды в стиле «хиппи»У отечественных дизайнеров одежды появилась конкурентка — Симона Юнусова решила воплотить свои идеи в пробной коллекции нарядов. Вдохновение мама Тимати черпала из ярких 70-х, когда молодёжь была одержима идеями свободы и мира. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen