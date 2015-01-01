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Гуф заинтриговал новым романом: поклонники гадают, кто покорил сердце музыканта

Andre
Гуф заинтриговал новым романом: поклонники гадают, кто покорил сердце музыканта
На протяжении последних нескольких месяцев Алексея Долматова преследовал какой-то злой рок. Музыканта бросила Кети Топурия, которая не простила ему измену. Фанаты пары до сих пор надеются, что солистка «А-Студио» простит и вернётся к рэперу.

instagram.com/therealguf

Только что в Инстаграм Гуфа появилось неожиданное фото. На снимке рэпер запечатлён в строгом костюме, белой рубашке и с розой в петличке. Однако подпись к новому фото Гуфа ещё больше озадачила поклонников. Алексей лаконично сообщил:

therealguf Она сказала ‘да’ 🙏🏾

instagram.com/therealguf

Фанаты, которые отслеживают все последние новости на страничке музыканта, в недоумении. Никто не может разгадать интригу Алексея — кто такая ОНА, на что она согласна, и что вообще происходит?

В комментариях обозначились три основные версии:

К Гуфу решила вернуться его бывшая жена Айза.

Кети Топурия сменила гнев на милость и собралась с неверным возлюбленным в загс.

Гуф станет героем нового седьмого сезона «Холостяк».

Музыкант не вступает в дискуссии со своими фолловерами, которые за полчаса успели оставить более 600 комментариев с предположениями.

Мы же продолжаем следить за развитием событий, чтобы наши постоянные подписчики первыми узнавали все последние новости звёзд.

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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