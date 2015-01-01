Андрей Разин назвал Алексея Навального агентом полиции
В день России в столице не могло обойтись без происшествий. Очередной митинг протеста попытался организовать Алексей Навальный. Изначально планировалось протестовать против ареста Ивана Голунова, но журналиста выпустили накануне. Так что пришлось митинговать, чтобы митинговать…
instagram.com/navalny
Не первый раз митинги протеста российской оппозиции заканчиваются арестом Алексея Навального. Вот и сегодня Инстаграм главного разоблачителя коррупции украсил заветный кадр из-за решётки полицейского автомобиля.
instagram.com/navalny
Не все оценили протесты Навального. Андрей Разин у себя в блоге посвятил пост оппозиционеру, где очень резко высказался в адрес митингующих. Продюсер «Ласкового мая» считает, что Навальный является тайным агентом полиции.
instagram.com/razin_andrei_lm
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Источник: www.allwomens.ru/zen
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