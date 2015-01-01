Андрей Разин назвал Алексея Навального агентом полиции

В день России в столице не могло обойтись без происшествий. Очередной митинг протеста попытался организовать Алексей Навальный. Изначально планировалось протестовать против ареста Ивана Голунова, но журналиста выпустили накануне. Так что пришлось митинговать, чтобы митинговать…instagram.com/navalnyНе первый раз митинги протеста российской оппозиции заканчиваются арестом Алексея Навального. Вот и сегодня Инстаграм главного разоблачителя коррупции украсил заветный кадр из-за решётки полицейского автомобиля.instagram.com/navalnyНе все оценили протесты Навального. Андрей Разин у себя в блоге посвятил пост оппозиционеру, где очень резко высказался в адрес митингующих. Продюсер «Ласкового мая» считает, что Навальный является тайным агентом полиции.instagram.com/razin_andrei_lm46-летняя экс-любовница Бориса Немцова продемонстрировала эффектные фото с отдыхаЕкатерина Одинцова решила поделиться со своими фолловерами советами, как сделать красивое фото, не применяя фотошоп и другие программы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen