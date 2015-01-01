Симона Юнусова стала модельером: Мама Тимати создала коллекцию одежды в стиле «хиппи»
У отечественных дизайнеров одежды появилась конкурентка — Симона Юнусова решила воплотить свои идеи в пробной коллекции нарядов. Вдохновение мама Тимати черпала из ярких 70-х, когда молодёжь была одержима идеями свободы и мира.
Оказывается, Симона Юнусова в юности симпатизировала движению хиппи:
До меня это направление дошло в семидесятые годы вместе с фильмом « Генералы песчаных карьеров». Мне нравилась романтика этого движения, а особенно, яркая, необычная для наших широт одежда.
instagram.com/simona280
В своём Инстаграм Симона Юнусова разместила сегодня несколько фотографий с внучкой. Алиса демонстрирует модели, придуманные её продвинутой бабушкой.
instagram.com/simona280
Конопля на платье смутила подписчиков мамы Тимати
В целом коллекцию Симоны её подписчики оценили положительно. Оказывается, знаменитая бабушка разработала одежду не только для девочек, но и для мальчиков, и даже для взрослых.
instagram.com/simona280
Но одна из аппликаций вызвала споры в блоге матери рэпера. Фолловеры обратили внимание на листик конопли на платье Алисы.
instagram.com/simona280
И хотя растение было перечёркнуто, Симоне пришлось оправдываться за спорную эмблему.
instagram.com/simona280
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Источник: www.allwomens.ru/zen
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