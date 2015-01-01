в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
10
0
Нравится0

Симона Юнусова стала модельером: Мама Тимати создала коллекцию одежды в стиле «хиппи»

Andre
Симона Юнусова стала модельером: Мама Тимати создала коллекцию одежды в стиле «хиппи»
У отечественных дизайнеров одежды появилась конкурентка — Симона Юнусова решила воплотить свои идеи в пробной коллекции нарядов. Вдохновение мама Тимати черпала из ярких 70-х, когда молодёжь была одержима идеями свободы и мира. 

Оказывается, Симона Юнусова в юности симпатизировала движению хиппи:

До меня это направление дошло в семидесятые годы вместе с фильмом « Генералы песчаных карьеров». Мне нравилась романтика этого движения, а особенно, яркая, необычная для наших широт одежда. 

instagram.com/simona280

В своём Инстаграм Симона Юнусова разместила сегодня несколько фотографий с внучкой. Алиса демонстрирует модели, придуманные её продвинутой бабушкой.

instagram.com/simona280

Конопля на платье смутила подписчиков мамы Тимати

В целом коллекцию Симоны её подписчики оценили положительно. Оказывается, знаменитая бабушка разработала одежду не только для девочек, но и для мальчиков, и даже для взрослых.

instagram.com/simona280

Но одна из аппликаций вызвала споры в блоге матери рэпера. Фолловеры обратили внимание на листик конопли на платье Алисы. 

instagram.com/simona280

И хотя растение было перечёркнуто, Симоне пришлось оправдываться за спорную эмблему.

instagram.com/simona280

«Руки Базуки»: модный наряд Светланы Лободы не оценили интернет-пользователи

Почитатели таланта Светланы Лободы считают артистку иконой стиля. Певица предпочитает смелые, даже иногда вызывающие образы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Гуф заинтриговал новым романом: поклонники гадают, кто покорил сердце музыканта

Гуф заинтриговал новым романом: поклонники гадают, кто покорил сердце

Обо всем
Тимати и Анастасия Решетова подогревают слухи о беременности и свадьбе

Тимати и Анастасия Решетова подогревают слухи о беременности и свадьбе

Обо всем
Певица Варвара Комиссарова делает коллекцию одежды из конопли

Певица Варвара Комиссарова делает коллекцию одежды из конопли

Новости моды
Дайан фон Фюрстенберг создала коллекцию для Gap

Дайан фон Фюрстенберг создала коллекцию для Gap

Новости моды
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Первый месяц нового года