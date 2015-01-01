Симона Юнусова стала модельером: Мама Тимати создала коллекцию одежды в стиле «хиппи»

У отечественных дизайнеров одежды появилась конкурентка — Симона Юнусова решила воплотить свои идеи в пробной коллекции нарядов. Вдохновение мама Тимати черпала из ярких 70-х, когда молодёжь была одержима идеями свободы и мира.Оказывается, Симона Юнусова в юности симпатизировала движению хиппи:До меня это направление дошло в семидесятые годы вместе с фильмом « Генералы песчаных карьеров». Мне нравилась романтика этого движения, а особенно, яркая, необычная для наших широт одежда.instagram.com/simona280В своём Инстаграм Симона Юнусова разместила сегодня несколько фотографий с внучкой. Алиса демонстрирует модели, придуманные её продвинутой бабушкой.instagram.com/simona280Конопля на платье смутила подписчиков мамы ТиматиВ целом коллекцию Симоны её подписчики оценили положительно. Оказывается, знаменитая бабушка разработала одежду не только для девочек, но и для мальчиков, и даже для взрослых.instagram.com/simona280Но одна из аппликаций вызвала споры в блоге матери рэпера. Фолловеры обратили внимание на листик конопли на платье Алисы.instagram.com/simona280И хотя растение было перечёркнуто, Симоне пришлось оправдываться за спорную эмблему.instagram.com/simona280«Руки Базуки»: модный наряд Светланы Лободы не оценили интернет-пользователиПочитатели таланта Светланы Лободы считают артистку иконой стиля. Певица предпочитает смелые, даже иногда вызывающие образы. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen