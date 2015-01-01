Как женщине нижнее белье купить для особых случаев и на каждый день
Нижнее женское белье является вещью интимной и не предназначено в большинстве случаев для посторонних глаз (за исключением, естественно, купальников). Но, в то же время, если женщина чувствует себя в нем превосходно, не испытывает дискомфорта, то это придает ей уверенности в своих силах, повышает самооценку. Поэтому красивое и удобное нижнее белье купить для женщины столь же важно, как и модную верхнюю одежду. Купить нижнее белье итальянского бренда Incanto можно на сайте https://incanto.eu/catalog/bra_i_trusy/braziliano_1/, где представлен широкий ассортимент разнообразного белья.
Чтобы избежать при этом неприятных последствий в виде следов от бретелек или резинок, или даже болезненных покраснений на теле, такие комплекты следует выбирать с особой придирчивостью.
Чтобы казаться стройнее, не стоит приобретать комплекты меньшего размера, чем в действительности. Оно способно создавать складки неприглядного вида, разного рода выпуклости, а это никак не украсит очертания фигуры. Более искушенное в этом вопросе женское сообщество может подсказать, что целесообразнее в таком случае приобретать утягивающее (корректирующее) белье. Оно незаменимо для того, чтобы уменьшить объем талии под вечернее платье или обтягивающие брюки. Также для вечеринок или других торжеств незаменимы бюстгальтеры пуш-ап – они визуально увеличивают грудь, приподнимают ее.
Но такие лифчики, трусики или корсеты уместно носить только в случае необходимости – все же они стесняют кровообращение. Для повседневного употребления желательно иметь удобные и не стесняющие движений вещи, причем изготовленные из натуральных тканей, а не из синтетики.
При активных занятиях в тренажерном зале или аэробикой весьма практичной станет модель бюстгальтера с чашечками закрытого типа и широкими лямками, которые предотвратят растяжение молочных желез и поддержат грудь. Но дома их также следует сменить, чтобы тело могло расслабиться и не испытывало скованности и стеснения.
В особых случаях нижнее белье купить можно и кружевное. Естественно, что предназначается оно исключительно для противоположного пола, и к повседневному употреблению также не рекомендуется. Это же касается и летних трусиков типа стринги или танга – смотрятся они привлекательно и сексуально, но тонкие полоски ткани создают дискомфорт и также препятствуют кровообращению крови, могут оставлять после себя покраснения.
Из изложенного выше можно сделать вывод, что комплекты, предназначенное для особых случаев, не стоит носить каждых день. В домашних условиях нужно по возможности давать телу отдохнуть.