Керамическая плитка
В отделочных работах используются различного качества материалы, а рынок постоянно растёт. Прогресс шагает семимильными шагами во всех направлениях. В интерьере одним из фаворитов является керамическая плитка, которую можно выбрать на сайте компании Vendor Keramik vkplitka.ru.
Каждый производитель керамической плитки пытается предложить покупателям как можно более широкий ассортимент коллекций своего завода. В каждый сезон популярны новые дизайны плитки, а её потребительские свойства постоянно расширяются.
Отдельно предлагается материал для облицовки стен, а отдельно для пола. Керамика отличается по своим характеристикам.
Оформление плитки часто разрабатывается известными дизайнерами в этой области. Они балуют покупателей самыми модными и яркими видами. Настоящий показ мод в ремонте — это презентация новой коллекции керамики в профильном магазине. Любой серьёзный продавец предлагает подробный каталог в торговом зале и на сайте магазина. Тем более, что видов плитки очень много: от классических решений до ультрасовременных коллекций.
Европейские производители давно славятся своей качественной плиткой с изысканным дизайном. Особенно ценится испанская керамика. При должном обращении плитка служит много десятков лет, она не боится сколов и перепадов температур. Важным фактором выступает грамотный монтаж материала с использованием современных технологий.
Основные свойства керамической плитки
- Водонепроницаемость. Материал очень плотный по своему свойству и препятствует намоканию стен или пола.
- Огнеупорность. Не горит и не плавится, в случае пожара огонь дольше не будет распространяться на стены и потолок.
- Прочность. Керамика крайне крепкая, не боится механических повреждений, царапины и сколы ей не страшны. Поверх основного слоя обычно есть глазурь, которая дополнительно защищает структуру материала.
- Простота ухода. Помыть полы и стены, отделанные керамикой очень просто и быстро. Требуется только вода и хозяйственное мыло. Материал гладкий и скользкий – работать можно любыми средствами.
- Экологичность. В эру заботы о здоровье и быте многие покупатели отмечают высокие экологические стандарты этого материала.
- Гигиеничность. Смысл в том, что опасные болезнетворные микроорганизмы попросту не плодятся и не живут на плитке. Именно по этой причине большинство больничных помещений отделано именно керамикой. В школах, детских садах, на кухне ресторанов тоже используется именно этот материал.
После ознакомления с работой, есть все основания добавить в свой интерьер немного керамической плитки, и получать удовольствие от прекрасного материала каждый день.