Тонировка окон в квартире: преимущества и виды пленочных покрытий

Большинство окон в квартирах жилого фонда выходят на солнечную сторону, что вызывает некоторые неудобства. Решить все проблемы позволит тонировочная пленка, которая может выполнять одновременно несколько функций.

Когда нужна тонировка окон

В летний период владельцы квартир, находящихся на солнечной стороне, сталкиваются с разными дискомфортными ситуациями:



помещение перегревается в дневное время, и чтобы ее охладить приходится включать кондиционер в усиленном режиме, что увеличивает расходы на электроэнергию;



для затенения помещения приходится закрывать жалюзи и шторы, что мешает свободному обзору из помещения;



предметы мебели, картины, обои и другие аксессуары выгорают под воздействием солнечных лучей;



на мониторе компьютера и телевизора наблюдаются солнечные блики, которые мешают работать и просматривать передачи.

Чтобы решить вышеперечисленные проблемы, воспользуйтесь актуальным предложением и закажите тонировку стекол в квартире у профессионалов.

Преимущества тонировочной пленки

После тонировки окон в помещении будет комфортно находиться по ряду причин:



яркий свет и жара не будут ухудшать условия проживания в квартире;



при установке атермальной пленки естественное освещение помещения не изменится;



глаза не будут напрягаться от ослепляющего света или наличия солнечных бликов;



при разбитии окна снаружи, в помещение не попадут осколки стекла;



снижаются расходы на электроэнергию, отопление;



прохожим с улицы не видно то, что происходит в помещении, что особенно актуально для квартир на 1 этажах.

Разновидности пленки

Тонирование оконных стекол в квартире избавит от дискомфорта и решит сразу несколько проблем. В зависимости от желаемого результата можно выбрать оптимальный тип пленочного покрытия:



Тонирующие пленки. Поглощают яркий свет, избавляют от бликов на экране телевизора и мониторе компьютера, не позволяют выцветать предметам мебели и интерьера.



Энергосберегающие пленки. Понижают яркость солнечного света и отражают вредный ультрафиолет. Квартира не перенагревается, поэтому расходы на работу кондиционера в жару снижаются и реже возникает необходимость в обогреве зимой.



Защитные пленки. Не позволяют проникнуть в квартиру на первом этаже, разбив стекло. Такой вид пленки часто устанавливают в семьях с детьми, так как при ударе стекло остается на пленочном покрытии, а не разлетается на множество осколков.

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