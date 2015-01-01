Особенности и преимущества кинезитерапия
Кинезитерапия – лечение движениями, которое позволяет восстановиться после травм, операций, избавиться от болей в суставах, спине. Она подразумевает под собой последовательную программу упражнений, способные воздействовать на причину заболевания. Кинезитерапия - распространенная форма лечебной физкультуры. С ее помощью тысячи людей ежегодно получают возможность оздоровиться.
Разновидности и показания
Кинезитерапия бывает нескольких видов:
- активная: подвижные игры, лечебная физкультура;
- пассивная; массаж, метод вытягивания, механотерапия, кинезионика.
Назначают обычно людям, у которых диагностируются заболевания опорно-двигательного аппарата:
- нарушение осанки;
- боли в суставах;
- парезы и параличи;
- заболевания внутренних органов;
- грыжи межпозвоночных дисков;
- хирургическое вмешательство на конечностях;
- восстановление после травм.
Преимущества
Кинезитерапия имеет ряд положительных сторон:
- Естественность. С помощью специальных тренажеров можно восстановить естественные функции тела.
- Доступность. Занятие гораздо дешевле, чем традиционная медицина.
- Устранение причины, но не следствия.
- Возвращение к полноценной жизни.
- Выполняется гормональная регуляция.
Где пройти курс лечение
Пациентам доступна кинезитерапия Киев в центре KINEZI. Клиент может предварительно посетить бесплатное тестовое занятие. В центре предлагается скидка на курс лечения, которое включает 12 занятий. Воспользоваться профессиональной помощью могут многие люди. Для каждого пациента подбираются эффективные упражнения, которые помогают тренировать мышцы, устранять боли, нормализовать работу внутренних органов. После таких занятий улучшается кровоснабжение.
Все подобранные упражнения выполняются в центре на специальных тренажерах. Они позволяют устранить напряжение с позвоночника, суставов. Тренируются все мышцы, равномерно распределяется нагрузка. Лечебная физкультура поможет восстановить функции позвоночника. Уже через несколько занятий пациент почувствует улучшение.
В центр приходят люди, которые разочаровались в традиционной медицине и желают получить эффективную помощь от специалистов. Курс кинезитерапии составляет 3-12 занятий. Существенных физических нагрузок пациент не получит, только лечебное воздействие. После прохождения курса кинезитерапии нужно придерживаться всех рекомендаций, которые предоставит врач.