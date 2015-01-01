Подарок - Множество определений, а цель одна!

Подарок – что это такое? Ответ не однозначен. Для кого-то это то, что вызывает восхищение, для кого-то то, что удивляет и радует, а для некоторых составляющая часть не имеет значение, а на первом плане выступает знак внимания и уважения.Безусловно, подарок – это комплексное понятие и подходить к его выбору следует внимательно. Ведь подарок может, как радовать, так и огорчать, как воодушевлять, так и подавлять. Конечно, если речь идет о близких и родных людях, сделать выбор гораздо проще – мы знаем их характер, интересы, что они любят, а что нет. Но когда разговор заходит о проведении поздравительной компании в коллективе, эта проблема многих вводит в стопор. Однако, не стоит паниковать, когда за дело берутся профессионалы! Да, именно так могут себя позиционировать менеджеры, дизайнеры и консультанты интернет – магазина «PiM-PiM». Прежде чем занять свое место в сфере подарочной индустрии, мы провели многочисленные исследования, которые показали, что нет универсальнее и успешнее подарков, чем подарочные наборы продуктового наполнения, особенно, когда речь идет о поздравлении людей, с которыми связывают исключительно рабочие взаимоотношения.

Уже на протяжении многих лет интернет–магазин «Серпантин» стремится выделиться среди конкурентов. Начиная с эффектного оформления праздничных наборов и заканчивая бесподобным набором входящих в них ингредиентов. Наша цель №1 - удивить своих клиентов и, похоже, у нас это хорошо получается! За время нашей работы мы приобрели большое количество постоянных и новых клиентов. Каждый раз убеждаемся в том, что те, кто у нас сделал заказ хоть один раз, обязательно вернуться, чтобы насладиться этой красотой дизайнерского мастерства, изумительными вкусностями и поднять свой бизнес – рейтинг в глазах своих коллег, клиентов, партнеров по бизнесу.

В основе политики нашей компании лежит главная ценность - предоставить своим клиентам презенты и подарочные наборы с эксклюзивным наполнением для гурманов. Мы используем только самые качественные ингредиенты для наших наборов ручной работы от проверенных брендов и производителей:- разносортовой чай, кофе, какао.- натуральный шоколад и самые вкусные лакомства – мармелад, зефир, конфеты, драже.- ягодно-фруктовые джемы, конфитюры, мёд и продукты пчеловодства.- хрустящее печенье, пряники, печенье с предсказаниями.- элитное спиртное – игристые вина, ликеры, напитки покрепче.- ореховые лакомства, миксы и многое другое.- гастрономическая группа товаров – сыры, колбасы, мясные изделия, закуски и прочее.