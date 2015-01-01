Отличительные особенности ортопедических и анатомических матрасов
Удобная постель – это основа здорового сна. Активный образ жизни, характерный для современного общества, требует полноценной отдачи энергии, мгновенной реакции, напряженной работы мозга, интенсивного принятия решений, переработки огромных объемов информации и еще целого ряда действий. Для того чтобы реализовать себя в полной мере, человек должен отлично высыпаться и бодро себя чувствовать в течение дня.
Давно ушли в прошлое неудобные жесткие матрасы, потребители избалованы предложениями на рынке. В настоящем, прежде чем купить матрас на сайте https://if-matras.com/kollekcii-matrasov, люди анализируют его устройство, наполнители, ортопедические и анатомические свойства тех или иных матрасов, его ценовые параметры. Наиболее популярны и востребованы ортопедические матрасы. Они бывают пружинными или наполненными специальными эластичными материалами. Производители, стремясь удовлетворить наиболее притязательные требования потребителей, стали производить матрасы, которые могут максимально точно повторять форму тела человека. Такие их виды назвали анатомическими.
Ортопедические
Изначально на рынке появились ортопедические матрасы с пружинным блоком Боннель. Он представляет собой конструкцию из пятивитковых взаимосвязанных пружин. Такие матрасы достаточно жесткие, имеют тенденцию к быстрому изнашиванию с появлением эффекта гамака. Ортопедический эффект низок, но цена очень доступна.
Более естественными для распределения нагрузки тела являются матрасы с независимыми пружинами, которые могут иметь бочкообразные или цилиндрические формы. Каждая пружина облечена в отдельный чехол. Такие виды матрасов рекомендованы людям, имеющим проблемы с позвоночником. При переворачивании во время сна отсутствует эффект раскачивания.
Беспружинные матрасы наполняются специальными натуральными или искусственными материалами. Более дорогими и полезными являются виды, изготовленные с применением кокосовой койры или латекса.
Анатомические
Ортопедические виды содержат около 200 пружин на спальное место. Анатомические матрасы используют гораздо большее количество пружин, оно может составлять 500 и более. Значительное количество этих элементов позволяет матрасу гибко трансформироваться под контуры тела. Существуют модели с разбивкой на отдельные зоны. Водные также можно отнести к анатомическим видам. Главный отличительный критерий анатомического варианта – эластичность.