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Ани Лорак на фото у себя в Instagram и в сети: лицо певицы выглядит отёчным

Andre
Ани Лорак на фото у себя в Instagram и в сети: лицо певицы выглядит отёчным
Даже фотографии без косметики, размещённые в личном блоге Ани Лорак в Instagram, собирают сотни тысяч «лайков» и восхищённых комментариев в адрес певицы. 40-летняя звезда умудряется выглядеть намного моложе своего возраста.

instagram.com/anilorak

А недавно в СМИ прошёл слух, что артистка начала встречаться с 26-летним парнем, что привело фанатов в полный восторг.

instagram.com/anilorak

Сегодня Каролина побывала в гостях на «Русском радио». На страничке своего Инстаграм Ани Лорак разместила новое фото с эфира.

instagram.com/anilorak

Однако в сети до этого оказалось такое же фото, но без ретуши. 

instagram.com/gavrilovnak1

Отёчное лицо певицы сразу вызвало немало предположений у интернет-пользователей:

pohmelyeclinic Лицо беременной просто. Не? inspirationmalina зря она себе начала колоть в лицо -очень ужасно выглядит ,как шар -испортила . advokat59_help Филлеры что ли делают лица такими опухшими ?

В то же время, несмотря на визуальное различие фотографий, комментаторы считают, что Ани Лорак выглядит для своего возраста отлично:

alisetfegibova Она всегда была красивой и всегда будет. А ракурс может быть разный и свет.  popovaa89 Да ну ладно, первый раз вижу отечность у неё, а так она всегда 🔥. Ей простительно, все мы люди lena_lazareva150884 Для 40 -летней тетки -хорошо выглядит,плюс фигура у нее🔥

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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