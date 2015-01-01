Ани Лорак на фото у себя в Instagram и в сети: лицо певицы выглядит отёчным

Даже фотографии без косметики, размещённые в личном блоге Ани Лорак в Instagram, собирают сотни тысяч «лайков» и восхищённых комментариев в адрес певицы. 40-летняя звезда умудряется выглядеть намного моложе своего возраста.instagram.com/anilorakА недавно в СМИ прошёл слух, что артистка начала встречаться с 26-летним парнем, что привело фанатов в полный восторг.instagram.com/anilorakСегодня Каролина побывала в гостях на «Русском радио». На страничке своего Инстаграм Ани Лорак разместила новое фото с эфира.instagram.com/anilorakОднако в сети до этого оказалось такое же фото, но без ретуши.instagram.com/gavrilovnak1Отёчное лицо певицы сразу вызвало немало предположений у интернет-пользователей:pohmelyeclinic Лицо беременной просто. Не? inspirationmalina зря она себе начала колоть в лицо -очень ужасно выглядит ,как шар -испортила . advokat59_help Филлеры что ли делают лица такими опухшими ?В то же время, несмотря на визуальное различие фотографий, комментаторы считают, что Ани Лорак выглядит для своего возраста отлично:alisetfegibova Она всегда была красивой и всегда будет. А ракурс может быть разный и свет. popovaa89 Да ну ладно, первый раз вижу отечность у неё, а так она всегда 🔥. Ей простительно, все мы люди lena_lazareva150884 Для 40 -летней тетки -хорошо выглядит,плюс фигура у нее🔥Иванушка уже не тот: постаревшего Андрея Григорьева-Апполонова приняли за ТрампаНемногие группы из 90-х сумели удержаться на эстраде сегодня. Тем не менее Андрей Григорьев-Апполонов и Кирилл Андреев, разменяв пятый десяток, по-прежнему радуют своих преданных поклонников. Правда, «Иванушки» уже давно не те… Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen