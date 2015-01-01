«Похож на Регину!»: фанаты Влада Топалова рассмотрели лицо его сына

Сыну Влада Топалова и Регины Тодоренко уже исполнилось полгода. Родители пока не показывают лицо маленького Михаила, хотя фотографии с ребёнком регулярно появляются в их блогах. А ведь как поклонникам звёздного семейства хочется побыстрее увидеть малыша, чтобы понять — на кого он похож.instagram.com/vladtopalovofficialСегодня Влад Топалов «засветил» часть лица сына. Певец несколько минут назад разместил в Instagram новое фото с малышом. Ракурс съёмки позволил любопытным фанатам экс-солиста группы «Смеш» рассмотреть черты лица 6-месячного Михаила Владиславовича.instagram.com/vladtopalovofficialВ обсуждениях под фото подписчики певца уже начали активно выяснять, на кого похож сын Регины Тодоренко:alina_ali5555 Даже с этого ракурса мне кажется , что малыш похож на Регину 😂 ol.ia218 Смотрю я у Вас ушки одинаковые👏😍Мария Голубкина показала, как вырос её сын от Николая ФоменкоС детства привыкнув к повышенному вниманию окружающих, сама Мария Голубкина старается оградить личное пространство от любопытных глаз. В своём микроблоге актриса не часто делится семейными фотографиями. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen