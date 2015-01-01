«Похож на Регину!»: фанаты Влада Топалова рассмотрели лицо его сына
Сыну Влада Топалова и Регины Тодоренко уже исполнилось полгода. Родители пока не показывают лицо маленького Михаила, хотя фотографии с ребёнком регулярно появляются в их блогах. А ведь как поклонникам звёздного семейства хочется побыстрее увидеть малыша, чтобы понять — на кого он похож.
instagram.com/vladtopalovofficial
Сегодня Влад Топалов «засветил» часть лица сына. Певец несколько минут назад разместил в Instagram новое фото с малышом. Ракурс съёмки позволил любопытным фанатам экс-солиста группы «Смеш» рассмотреть черты лица 6-месячного Михаила Владиславовича.
instagram.com/vladtopalovofficial
В обсуждениях под фото подписчики певца уже начали активно выяснять, на кого похож сын Регины Тодоренко:
alina_ali5555 Даже с этого ракурса мне кажется , что малыш похож на Регину 😂 ol.ia218 Смотрю я у Вас ушки одинаковые👏😍
Мария Голубкина показала, как вырос её сын от Николая Фоменко
С детства привыкнув к повышенному вниманию окружающих, сама Мария Голубкина старается оградить личное пространство от любопытных глаз. В своём микроблоге актриса не часто делится семейными фотографиями. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
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