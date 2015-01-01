Максима Матвеева перепутали с Джонни Деппом: муж Лизы Боярской опубликовал редкое фото со старшим сыном

В честь Дня отца, который российские интернет-пользователи отмечали вчера, многие звёзды опубликовали в сети редкие кадры с родителями или детьми.Недавно Максим Матвеев во второй раз стал папой — супруга родила актёру ещё одного сына Григория. Звёздные родители пока не показывают лица малыша, зато фотографии старшего сына уже начали периодически появляться в блогах актёров.instagram.com/maxim_matveev_Вчера Максим Матвеев опубликовал в Instagram редкий совместный снимок с Андреем. Восторженные поклонники тут же забросали фото комплиментами, отметив, что мальчик похож на Елизавету Боярскую.А вот самого Максима фолловеры не сразу узнали. Артист немного изменил имидж, отрастив волосы и оставив лёгкую небритость.instagram.com/maxim_matveev_Новый образ пришёлся по душе поклонницам, которые отметили поразительное сходство Матвеева с Джонни Деппом:julija_volik Вы похожи на Джони Деппа anastasia_brailko83 @julija_volik открыла инсту и машинально пролистала, а потом в голове, J.Depp с ребёнком 😜, вернулась😉 oksanakoroliova8 Максим, вы очень красивый fiveforanna С праздником! Вы похорошели😊 причёска и небритость вам идёт)) allohomorra9110 Ещё чуть-чуть, и я начну путать Вас с Джони Деппом.)))Обручальное кольцо на пальце Максима Аверина вызвало вопросы у поклонников актёраНа днях в своём Инстаграм Максим Аверин разместил видео с репетиции. Внимательные фолловеры заметили на безымянном пальце своего любимца обручальное кольцо. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen