Максима Матвеева перепутали с Джонни Деппом: муж Лизы Боярской опубликовал редкое фото со старшим сыном
В честь Дня отца, который российские интернет-пользователи отмечали вчера, многие звёзды опубликовали в сети редкие кадры с родителями или детьми.
Недавно Максим Матвеев во второй раз стал папой — супруга родила актёру ещё одного сына Григория. Звёздные родители пока не показывают лица малыша, зато фотографии старшего сына уже начали периодически появляться в блогах актёров.
instagram.com/maxim_matveev_
Вчера Максим Матвеев опубликовал в Instagram редкий совместный снимок с Андреем. Восторженные поклонники тут же забросали фото комплиментами, отметив, что мальчик похож на Елизавету Боярскую.
А вот самого Максима фолловеры не сразу узнали. Артист немного изменил имидж, отрастив волосы и оставив лёгкую небритость.
instagram.com/maxim_matveev_
Новый образ пришёлся по душе поклонницам, которые отметили поразительное сходство Матвеева с Джонни Деппом:
julija_volik Вы похожи на Джони Деппа anastasia_brailko83 @julija_volik открыла инсту и машинально пролистала, а потом в голове, J.Depp с ребёнком 😜, вернулась😉 oksanakoroliova8 Максим, вы очень красивый fiveforanna С праздником! Вы похорошели😊 причёска и небритость вам идёт)) allohomorra9110 Ещё чуть-чуть, и я начну путать Вас с Джони Деппом.)))
Обручальное кольцо на пальце Максима Аверина вызвало вопросы у поклонников актёра
На днях в своём Инстаграм Максим Аверин разместил видео с репетиции. Внимательные фолловеры заметили на безымянном пальце своего любимца обручальное кольцо. Читать далее…
Источник: www.allwomens.ru/zen
Похожие новости:
Обручальное кольцо на пальце Максима Аверина вызвало вопросы уОбо всем
«Похож на Регину!»: фанаты Влада Топалова рассмотрели лицо его сынаОбо всем
«О Боже, тут есть жизнь»: Елизавета Боярская месяц не выходила в светОбо всем
На старом фото отца Полины Гагариной перепутали с Димой БиланомОбо всем