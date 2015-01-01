в закладки
WomenDraiv.ru
Обо всем
13
0
Нравится0

Леру Кудрявцеву высмеяли за «трупные» колготы: неудачные фото телеведущей опубликовал Прохор Шаляпин

Andre
Леру Кудрявцеву высмеяли за «трупные» колготы: неудачные фото телеведущей опубликовал Прохор Шаляпин
Продолжает своё шествие по ток-шоу Прохор Шаляпин. Скоро будет невозможно найти программу, где бы не засветился певец, хитов которого не сможет вспомнить ни один зритель. Зато уж о романах телезвезды наслышаны все поклонники скандальных телепроектов.

instagram.com/shalyapin_official

В ближайшие дни на экраны выйдет очередная программа «Секрет на миллион», гостем которой и стал артист. В студию к Лере Кудрявцевой Прохор Шаляпин пришёл вместе с мамой и Виталиной Цымбалюк-Романовской.

instagram.com/shalyapin_official

Небольшой фотоотчёт о программе певец разместил на страничке в соцсетях. На снимке герой и гости ток-шоу позируют на фоне знаменитой заставки.

instagram.com/shalyapin_official

Внимание фолловеров Инстаграма Прохора Шаляпина привлекла Лера Кудрявцева. Ведущая надела плотные колготы телесного цвета, которые смотрятся весьма странно, учитывая рекордную июньскую жару. Телеведущую раскритиковали за модный провал.

instagram.com/shalyapin_official

Свадебное фото Сергея Лазарева всполошило сеть: пользователи интернета спорят — женился певец или нет

Кто-то слил в рунет фотографию свадьбы Сергея Лазарева. Информаторы, которые, конечно, попросили не называть их имён, уверяют, что недавно состоялась тайная свадьба Сергея Лазарева. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
Похожие новости:
Андрей Разин рассказал о тайном прошлом Леры Кудрявцевой, но скандальный пост исчез из Instagram, фото

Андрей Разин рассказал о тайном прошлом Леры Кудрявцевой, но

Обо всем
«Как же низко пал Малахов»: ведущего раскритиковали из-за Светланы Лободы, видео

«Как же низко пал Малахов»: ведущего раскритиковали из-за Светланы

Обо всем
«Глазки-то загорелись...»: любитель пенсионерок Прохор Шаляпин показал редкое фото с женой Евгения Петросяна

«Глазки-то загорелись...»: любитель пенсионерок Прохор Шаляпин

Обо всем
Резко постаревшая Лера Кудрявцева разочаровала поклонников

Резко постаревшая Лера Кудрявцева разочаровала поклонников

Обо всем
Комментировать
Ваш комментарий:
Вопрос:* Столица России