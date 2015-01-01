Леру Кудрявцеву высмеяли за «трупные» колготы: неудачные фото телеведущей опубликовал Прохор Шаляпин

Продолжает своё шествие по ток-шоу Прохор Шаляпин. Скоро будет невозможно найти программу, где бы не засветился певец, хитов которого не сможет вспомнить ни один зритель. Зато уж о романах телезвезды наслышаны все поклонники скандальных телепроектов.instagram.com/shalyapin_officialВ ближайшие дни на экраны выйдет очередная программа «Секрет на миллион», гостем которой и стал артист. В студию к Лере Кудрявцевой Прохор Шаляпин пришёл вместе с мамой и Виталиной Цымбалюк-Романовской.instagram.com/shalyapin_officialНебольшой фотоотчёт о программе певец разместил на страничке в соцсетях. На снимке герой и гости ток-шоу позируют на фоне знаменитой заставки.instagram.com/shalyapin_officialВнимание фолловеров Инстаграма Прохора Шаляпина привлекла Лера Кудрявцева. Ведущая надела плотные колготы телесного цвета, которые смотрятся весьма странно, учитывая рекордную июньскую жару. Телеведущую раскритиковали за модный провал.instagram.com/shalyapin_officialСвадебное фото Сергея Лазарева всполошило сеть: пользователи интернета спорят — женился певец или нетКто-то слил в рунет фотографию свадьбы Сергея Лазарева. Информаторы, которые, конечно, попросили не называть их имён, уверяют, что недавно состоялась тайная свадьба Сергея Лазарева. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen