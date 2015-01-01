Модная Ксения Собчак вышла на красную дорожку с авоськой: фолловеры светской львицы раскритиковали наряд звезды

Всё чаще знаменитости заставляют зрителей обсуждать не своё творчество, а то, что не имеет никакого отношения к работе и таланту. Разводы и измены, громкие скандалы и провокации, странные украшения и наряды… При этом звёзды регулярно обижаются, что поклонники с интересом смакуют скандалы, нежели дискутируют об искусстве.instagram.com/topshownewsНа прошедшем «Кинотавре» в Сочи каждый день селебрити старались завладеть вниманием публики, появляясь на мероприятиях в эффектных нарядах.Ксения Собчак также нашла, чем обратить внимание на свою персону, кроме Константина Богомолова. Светская львица разместила сегодня в своём Instagram фото, которое тут же вызвало споры в обсуждениях. Дело в том, что на красную дорожку «Кинотавра» экс-ведущая «Дома-2» вышла… с авоськой. Правда, модная сумка выполнена из серебряных нитей, однако не все подписчики Собчак оценили супермодный тренд:komar19860309 Я наверно не в моде....вы пошли за молокомinstagram.com/xenia_sobchakpn9086370327 Чего то я похоже в моде не понимаю, вообще не нравиться как одевается Ксения, как будто бабушкин сундук ограбила. Жуткие наряды. perevozkina59 Ксения, что, с сеткой прям после шоу, сразу за хлебом и молоком)))) andreibe9638 У бабули занавески у Ксюши платье liudmiladatsun Ксения извините пожалуйста. Что за платье. В нём только в деревне ходить. Ужас.Подруга вцепилась в волосы Ксении Собчак прямо на «Кинотавре»Как и на кинофестиваль в Каннах, на сочинский «Кинотавр» собралось множество знаменитостей, имеющих к кинематографу весьма отдалённое отношение. Став причастными к одному из главных кинособытий страны, светские львицы спешат заполнить фотографиями с мероприятия свои странички в Instagram. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen