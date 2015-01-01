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Обручальное кольцо на пальце Максима Аверина вызвало вопросы у поклонников актёра

Andre
Обручальное кольцо на пальце Максима Аверина вызвало вопросы у поклонников актёра
Разменяв пятый десяток, Максим Аверин так и не создал семью. Отсутствие серьёзных отношений у 43-летнего актёра вызывает немало вопросов у зрителей. Звезда «Склифосовского» не распространяется о личной жизни, поэтому интернет полон самых разных слухов и предположений о жёнах и детях Максима Аверина.

instagram.com/maximaverin

На днях в своём Инстаграм Максим Аверин разместил видео с репетиции. Внимательные фолловеры заметили на безымянном пальце своего любимца обручальное кольцо.

instagram.com/maximaverin

В обсуждениях артисту задали «нескромный» вопрос, который он оставил без ответа:

maria_musya7 Максим, вас можно поздравить?! Обручальное кольцо?! 🎉😍

Однако более внимательные подписчики сообщили, что обручальное кольцо Аверин носит уже давно.

instagram.com/maximaverin

Изучив ленту Instagram Аверина, мы обнаружили, что ещё весной прошлого года у актёра не было кольца на пальце.

instagram.com/maximaverin

А вот уже в сентябре 2018 года украшение впервые «засветилось» на фото в микроблоге актёра. Но интрига — на ком женился Максим Аверин, так и осталась неразгаданной.

instagram.com/maximaverin

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Источник: www.allwomens.ru/zen

Теги:Новости
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