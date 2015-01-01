Обручальное кольцо на пальце Максима Аверина вызвало вопросы у поклонников актёра

Разменяв пятый десяток, Максим Аверин так и не создал семью. Отсутствие серьёзных отношений у 43-летнего актёра вызывает немало вопросов у зрителей. Звезда «Склифосовского» не распространяется о личной жизни, поэтому интернет полон самых разных слухов и предположений о жёнах и детях Максима Аверина.instagram.com/maximaverinНа днях в своём Инстаграм Максим Аверин разместил видео с репетиции. Внимательные фолловеры заметили на безымянном пальце своего любимца обручальное кольцо.instagram.com/maximaverinВ обсуждениях артисту задали «нескромный» вопрос, который он оставил без ответа:maria_musya7 Максим, вас можно поздравить?! Обручальное кольцо?! 🎉😍Однако более внимательные подписчики сообщили, что обручальное кольцо Аверин носит уже давно.instagram.com/maximaverinИзучив ленту Instagram Аверина, мы обнаружили, что ещё весной прошлого года у актёра не было кольца на пальце.instagram.com/maximaverinА вот уже в сентябре 2018 года украшение впервые «засветилось» на фото в микроблоге актёра. Но интрига — на ком женился Максим Аверин, так и осталась неразгаданной.instagram.com/maximaverinСвадебное фото Сергея Лазарева всполошило сеть: пользователи интернета спорят — женился певец или нетКто-то слил в рунет фотографию свадьбы Сергея Лазарева. Информаторы, которые, конечно, попросили не называть их имён, уверяют, что недавно состоялась тайная свадьба Сергея Лазарева. Читать далее…

Источник: www.allwomens.ru/zen